美華協會喬州分會晚會凝聚亞裔力量 追頒羅毓君終身成就獎
美華協會喬州分會秋季晚會追頒羅毓君終身成就獎，表彰她長年投入社區服務與慈善；同場也強調亞裔凝聚、民權倡議與跨族裔交流的重要性。
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美華協會喬州分會秋季晚會追頒羅毓君終身成就獎，表彰她長年投入社區服務與慈善；同場也強調亞裔凝聚、民權倡議與跨族裔交流的重要性。
美華協會喬治亞州分會(OCA-Georgia)日前在Chamblee舉行年度秋季晚會(Autumn Gala)，表彰長期致力於社區服務及亞裔權益的傑出人士。晚會特別追頒今年9月辭世的華裔企業家羅毓君(Shandry Law)終身成就獎，由其夫婿Goodwin Law及兩名子女代表接受，緬懷她對社區的卓越貢獻。
羅毓君是亞特蘭大華人社區熟知的企業家及慈善人士，享年65歲。她與丈夫於1998年共同創辦Farmer's Basket飲食集團，逐步拓展事業，創造眾多就業機會，並於2020年榮獲喬州少數族裔企業國際企業家獎。
羅毓君生前曾擔任美華協會喬州分會董事、亞城華人國際獅子會會長、中美綜藝協會董事長、亞特蘭大華人活動中心董事長及亞特蘭大中國商會理事等職務，長期投入社區服務與慈善公益。新冠疫情期間，她積極籌募防疫物資，支援當地醫院。曾與她共事的社區友人形容她慷慨熱心，總是樂於鼓勵、支持他人，並將事業成就回饋社會，其無私奉獻的精神令人懷念。
事業有成的羅毓君始終不忘回饋社會，生前曾擔任美華協會喬州分會理事、亞城華人國際獅子會會長、中美綜藝協會董事長長期投入社區服務與慈善公益。新冠疫情期間，她積極籌募防疫物資，支援當地醫院及第一線醫護人員。
全美美華協會執行長阮秋(Thu Nguyen)及日本駐亞特蘭大總領事松田賢一(Kenichi Matsuda)應邀致詞。阮秋回顧美華協會自1973年由華裔美國人創立以來，致力反對種族歧視、爭取平等權益的歷程。隨著亞裔社區日益多元，協會於2013年擴大服務範圍，目前在全美24州設有服務網絡。
她強調，推動社會改變不僅需要修改政策，更必須改變人心。即使擁有完善的民權法律，若人們無法看見彼此的人性，法律保障仍難以落實。透過飲食、音樂及藝術建立人際連結，是促進族群理解的重要途徑。
她表示，OCA每年透過青年培育計畫服務超過2500名學生，也為亞裔長者提供多語言數位科技課程，並積極維護公民權利及投票權益。身為越南船民後代，她認為OCA不僅是民權倡議組織，更是跨越族裔與世代、彼此扶持的社區大家庭。
松田賢一表示，日本與喬州的經貿關係已超過50年，目前逾500家日本企業在喬州營運，創造超過4萬個工作機會。他特別提及山葉發動機美國公司(Yamaha Motor Corporation, U.S.A.)將總部遷至Kennesaw，展現喬州良好的投資環境。
他指出，日本企業除創造就業機會，也積極參與文化活動及教育合作，成為連結日本與喬州的重要橋梁，期盼藉此盛會深化不同亞裔族群間的交流與友誼。
晚會聚焦表彰長期投入社區服務、亞裔權益與公益慈善的傑出人士，並特別追頒已故華裔企業家羅毓君終身成就獎，肯定她對亞特蘭大華人社區的深遠貢獻。 她與丈夫創辦Farmer's Basket飲食集團並創造就業機會，也曾任多個社區組織職務，疫情期間積極籌募防疫物資支援醫院與醫護，長期回饋社會。 阮秋強調民權不只靠法律，更要改變人心，並介紹OCA的青年與長者服務；松田賢一則指出日本企業深耕喬州超過50年，盼藉此活動促進不同亞裔族群交流。
精華 FAQ
晚會聚焦表彰長期投入社區服務、亞裔權益與公益慈善的傑出人士，並特別追頒已故華裔企業家羅毓君終身成就獎，肯定她對亞特蘭大華人社區的深遠貢獻。
她與丈夫創辦Farmer's Basket飲食集團並創造就業機會，也曾任多個社區組織職務，疫情期間積極籌募防疫物資支援醫院與醫護，長期回饋社會。
阮秋強調民權不只靠法律，更要改變人心，並介紹OCA的青年與長者服務；松田賢一則指出日本企業深耕喬州超過50年，盼藉此活動促進不同亞裔族群交流。
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