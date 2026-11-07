Cooper Piano搬遷週年慶11月15日免費抽Roland數位鋼琴

亞特蘭大百年老字號Cooper Piano琴行邀請社區民眾攜家帶眷參加開放日。(Cooper提供)

AI摘要 文章摘要整理： Cooper Piano為慶祝搬遷Chamblee新址1週年，將於11月15日舉辦開放日，提供表演、餐飲與親子活動，並免費抽出1架Roland FP-40數位鋼琴。

亞特蘭大 百年老字號Cooper Piano琴行搬遷新址屆滿一週年，將於11月15日(周日)上午11時至下午3時，在Chamblee新展廳舉辦週年慶開放日，邀請社區民眾攜家帶眷參加。現場不僅有音樂表演、美食飲料及兒童手工藝活動，更將免費抽出一架價值599美元的Roland FP-40數位鋼琴，讓民眾在歡樂氣氛中共享音樂盛會。

此次週年慶活動精彩豐富，現場安排鋼鼓樂團(Steel Drum Band)、鋼琴演奏及其他現場音樂表演，並提供免費餐飲與兒童美術、手工藝活動，適合全家大小共同參與。最受矚目的重頭戲，是免費抽出一架Roland FP-40數位鋼琴，市價599美元。抽獎不需購物或支付任何費用，購物亦不會增加中獎機會。

依主辦單位規定，參加者須年滿18歲、為喬治亞州 合法居民，每人限登記一次。民眾可於活動當天透過展廳內QR碼或現場協助登記參加。抽獎登記至下午3時45分截止，預定下午4時抽出幸運得主，中獎者無須在場，但須於接獲通知後七天內回覆並完成資格確認。

從賓州 起家的Cooper Piano創立於1906年，1970年代落腳亞特蘭大。今年適逢成立120周年，百年來陪伴無數家庭、學生、教會及音樂人走過不同人生階段。

Cooper Piano過去位於I-85高速公路旁、自1984年設立高達55英尺的「空中鋼琴」招牌以來，一直是亞城居民熟悉的地標。隨著第四代經營者Blake Cooper退休，琴行於2025年搬遷至Chamblee，由第五代傳人Laura Cooper正式接棒，開啟百年企業的新篇章。

Laura希望將Cooper Piano打造為結合鋼琴銷售、音樂教育與社區交流的藝術空間，讓更多家庭透過音樂建立情感連結。

Cooper Piano目前提供Yamaha、Kawai、Schimmel、Baldwin、Roland等品牌鋼琴，包括直立鋼琴、平台鋼琴、數位鋼琴及專業翻新琴款。新址亦提供鋼琴課程，以及調音、維修、搬運、存放與換琴等服務，滿足不同年齡與程度的音樂愛好者。

琴行新址位於5940 Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341，距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，交通便利，現場提供免費停車。電話：404-329-1663，網站：https://cooperpiano.com，免費活動報名請掃描QR碼，或上網：

https://www.eventbrite.com/e/cooper-piano-open-house-free-roland-fp-40-giveaway-tickets-2003831264253。