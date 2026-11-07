我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

Cooper Piano搬遷週年慶11月15日免費抽Roland數位鋼琴

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞特蘭大百年老字號Cooper Piano琴行邀請社區民眾攜家帶眷參加開放日。(...
亞特蘭大百年老字號Cooper Piano琴行邀請社區民眾攜家帶眷參加開放日。(Cooper提供)

AI摘要

文章摘要整理：

Cooper Piano為慶祝搬遷Chamblee新址1週年，將於11月15日舉辦開放日，提供表演、餐飲與親子活動，並免費抽出1架Roland FP-40數位鋼琴。

亞特蘭大百年老字號Cooper Piano琴行搬遷新址屆滿一週年，將於11月15日(周日)上午11時至下午3時，在Chamblee新展廳舉辦週年慶開放日，邀請社區民眾攜家帶眷參加。現場不僅有音樂表演、美食飲料及兒童手工藝活動，更將免費抽出一架價值599美元的Roland FP-40數位鋼琴，讓民眾在歡樂氣氛中共享音樂盛會。

此次週年慶活動精彩豐富，現場安排鋼鼓樂團(Steel Drum Band)、鋼琴演奏及其他現場音樂表演，並提供免費餐飲與兒童美術、手工藝活動，適合全家大小共同參與。最受矚目的重頭戲，是免費抽出一架Roland FP-40數位鋼琴，市價599美元。抽獎不需購物或支付任何費用，購物亦不會增加中獎機會。

依主辦單位規定，參加者須年滿18歲、為喬治亞州合法居民，每人限登記一次。民眾可於活動當天透過展廳內QR碼或現場協助登記參加。抽獎登記至下午3時45分截止，預定下午4時抽出幸運得主，中獎者無須在場，但須於接獲通知後七天內回覆並完成資格確認。

賓州起家的Cooper Piano創立於1906年，1970年代落腳亞特蘭大。今年適逢成立120周年，百年來陪伴無數家庭、學生、教會及音樂人走過不同人生階段。

Cooper Piano過去位於I-85高速公路旁、自1984年設立高達55英尺的「空中鋼琴」招牌以來，一直是亞城居民熟悉的地標。隨著第四代經營者Blake Cooper退休，琴行於2025年搬遷至Chamblee，由第五代傳人Laura Cooper正式接棒，開啟百年企業的新篇章。

Laura希望將Cooper Piano打造為結合鋼琴銷售、音樂教育與社區交流的藝術空間，讓更多家庭透過音樂建立情感連結。

Cooper Piano目前提供Yamaha、Kawai、Schimmel、Baldwin、Roland等品牌鋼琴，包括直立鋼琴、平台鋼琴、數位鋼琴及專業翻新琴款。新址亦提供鋼琴課程，以及調音、維修、搬運、存放與換琴等服務，滿足不同年齡與程度的音樂愛好者。

琴行新址位於5940 Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341，距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，交通便利，現場提供免費停車。電話：404-329-1663，網站：https://cooperpiano.com，免費活動報名請掃描QR碼，或上網：

https://www.eventbrite.com/e/cooper-piano-open-house-free-roland-fp-40-giveaway-tickets-2003831264253。

精華 FAQ

  • 活動訂於11月15日星期日上午11時至下午3時，在Chamblee新展廳舉辦，地址是5940 Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341，並提供免費停車，方便社區民眾攜家帶眷參加。

  • 現場安排鋼鼓樂團、鋼琴演奏及其他現場音樂表演，並備有免費餐飲與兒童美術、手工藝活動；最大亮點是免費抽出1架市價599美元的Roland FP-40數位鋼琴。

  • 參加者須年滿18歲且為喬治亞州合法居民，每人限登記1次，可透過現場QR碼或工作人員協助登記；抽獎登記於下午3時45分截止，下午4時抽出得主。

賓州 亞特蘭大 喬治亞州

上一則

金融時報揭美方備忘錄：曾懷疑黃仁勳和女間諜交往

下一則

公投結果 庫克郡8成挺富豪稅 伊州多數加稅遭否決

延伸閱讀

Music In Resonance音樂會 400席滿座

Music In Resonance音樂會 400席滿座
第十九屆金秋音樂會 《金秋交響·聲耀250載》11月1日隆重登場 美國建國250週年 鄉音二十五週年

第十九屆金秋音樂會 《金秋交響·聲耀250載》11月1日隆重登場 美國建國250週年 鄉音二十五週年
罕見百年滾筒鋼琴 重現昔日紐約街頭場景

罕見百年滾筒鋼琴 重現昔日紐約街頭場景
生命河靈糧堂感恩節嘉年華 11月14日登場

生命河靈糧堂感恩節嘉年華 11月14日登場

熱門新聞

一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯