北卡「台灣好食」 示範台式小吃受歡迎

工作團隊與大厨合照(右起):陳可徵、范少梧、方素如、許惠玲、陳志德。(記者王明心/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 僑委會與北卡台藝會在洛麗舉辦「台灣好食X華語好學講座」，以刈包、碗粿等台式小吃推廣台灣文化與正體華語學習，現場反應熱烈。

中華民國僑務委員會與北卡 台藝會月前在北卡洛麗大亞洲超市合辦「台灣好食X華語好學講座」，邀請台灣主廚現場示範刈包、碗粿及金錢蝦餅，吸引當地不同族裔民眾參與，透過美食推廣台灣文化與華語學習。

這是僑委會首度結合台灣在地美食與華語教學。北卡僑務委員陳可徵表示，講座食材均可在當地超市購得，方便民眾在家重現台灣料理。洛麗中文學校校長兼台灣華語文學習中心主任陳翰儀擔任翻譯，並鼓勵台美第二代及美國友人學習正體華語文。

駐亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮表示，僑委會自2010年起積極推廣台灣飲食文化，期盼藉由美食促進國際文化交流。

講座由海王星餐廳股份有限公司行政主廚高景泉和加丁師辦桌宴席負責人蔡裕峰共同擔綱。從自家餐廳學徒做起，至今已有36年餐飲業經驗的高景泉說，這次到美國巡迴辦桌、示範廚藝，每天都要經歷如食材短缺、材質落差、器具不齊等挑戰，但在克服的過程中，也體認僑界希望在異國推廣台灣美食的熱忱。蔡裕峰是總舖師第二代，從小跟著外燴團走，對台灣人在美國既傳承台灣文化，又受美國文化熏陶後所發出的自信，印象深刻。

現場美國民眾反應熱烈。Bridget Klug因台灣室友介紹而參加，對刈包讚不絕口。Robert Gaddy則表示，台灣外婆過去常烹調類似料理，美食讓他想起童年與外婆相處的珍貴回憶。

活動最後以有獎問答加深參加者對食材及烹調方式的認識，為講座畫下句點。

自台灣遴派而來的大厨高景泉(右)和蔡裕峰示範台灣夜市小吃。(記者王明心/攝影)

活動吸引許多美國民眾參與。(記者王明心/攝影)