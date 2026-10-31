我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

亞城都會區 9月就業、勞動人口創高

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

亞特蘭大都會區9月勞動力與就業人口雙雙創高，失業率微升至3.5%，整體就業市場仍維持強勁，但部分產業與總工作崗位略有回落。

喬治亞州勞工廳日前宣布，亞特蘭大都會統計區(MSA)29個郡的勞動力人口和就業人數在9月均創下歷史新高。失業率較前個月上升0.1%至3.5%，高於去年同期的3.4%。

亞特蘭大的勞動力人口增加了2萬6869人，達到338萬7001人，比過去12個月增加了6萬9140人。就業人數增加2萬1277人，達326萬8658人，較過去12個月增加6萬2899人。失業人數增加5592人，達11萬8343人，較過去12個月減少6241人。

亞特蘭大都會區的失業率為3.5%，在喬州14個都會區中並列第五低，甘斯維爾都會區(Gainesville MSA)的失業率僅3%最低；奧爾巴尼都會區(Albany MSA)和哥倫布都會區(Columbus MSA)的失業率並列最高為4.3%。

截至9月底，亞特蘭大共有310萬1900個工作崗位，較上月減少5600個，較去年同期減少2700個。

亞城都會區州政府部門新增就業人數4500個。地方政府新增2500；運輸、倉儲和公用事業增2100；批發貿易增1400；私立教育服務增800個。

住宿及餐飲服務業新增就業人數5200個；專業及技術服務業增2300個；藝術、娛樂及休閒業增1800個；醫療保健及社會援助業新增1600個；零售業增1600個。

全年就業成長最多的行業包括醫療保健和社會援助業(增1萬5000個)；耐久財製造業(增3900個)；批發貿易業(增2600個)；行政及支持服務業(增2200個)；以及地方政府(增1900個)。

全年就業萎縮最多的產業包括專業及技術服務業(減7600個)；聯邦政府(減4900個)；住宿及餐飲服務業(減4200個)。非耐久財製造業減4000個；建築業減3600個。

9月份，首次申請失業救濟人數較上月減少932人，降至9556人，較上年同期減少1257人。

精華 FAQ

  • 9月亞特蘭大都會統計區29個郡的勞動力人口與就業人數都創下歷史新高，勞動力人口達338萬7001人，就業人數達326萬8658人，顯示就業市場仍持續擴張。

  • 亞特蘭大9月失業率為3.5%，較前月上升0.1個百分點，並在喬州14個都會區中並列第五低；甘斯維爾最低為3%，奧爾巴尼與哥倫布則並列最高4.3%。

  • 全年成長最多的是醫療保健和社會援助業，增加1萬5000個職位；其後是耐久財製造、批發貿易、行政支持服務與地方政府。減少最多則是專業及技術服務、聯邦政府與住宿餐飲業。

亞特蘭大 喬州 喬治亞州

上一則

一張保單 一份承諾 張泰興守護華人家庭近20年秉持誠信服務理念 呼籲：保險不能只求便宜，更要守護一生心血

下一則

紐時曝內幕：5000萬雇前川普律師 富豪維魯提尼獲特赦

延伸閱讀

中國青年失業率9月回落至18% 仍高於去年同期

中國青年失業率9月回落至18% 仍高於去年同期
加州、灣區9月就業人數下滑 但矽谷仍有亮點

加州、灣區9月就業人數下滑 但矽谷仍有亮點
全美16大城 10月買房議價空間增

全美16大城 10月買房議價空間增
亞城推住房新戰略 2035年增建36萬戶

亞城推住房新戰略 2035年增建36萬戶

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
聯合航空（United Airlines）。（路透）

聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航

2026-10-26 14:19

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外