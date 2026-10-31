亞城都會區 9月就業、勞動人口創高

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大都會區9月勞動力與就業人口雙雙創高，失業率微升至3.5%，整體就業市場仍維持強勁，但部分產業與總工作崗位略有回落。

喬治亞州 勞工廳日前宣布，亞特蘭大 都會統計區(MSA)29個郡的勞動力人口和就業人數在9月均創下歷史新高。失業率較前個月上升0.1%至3.5%，高於去年同期的3.4%。

亞特蘭大的勞動力人口增加了2萬6869人，達到338萬7001人，比過去12個月增加了6萬9140人。就業人數增加2萬1277人，達326萬8658人，較過去12個月增加6萬2899人。失業人數增加5592人，達11萬8343人，較過去12個月減少6241人。

亞特蘭大都會區的失業率為3.5%，在喬州 14個都會區中並列第五低，甘斯維爾都會區(Gainesville MSA)的失業率僅3%最低；奧爾巴尼都會區(Albany MSA)和哥倫布都會區(Columbus MSA)的失業率並列最高為4.3%。

截至9月底，亞特蘭大共有310萬1900個工作崗位，較上月減少5600個，較去年同期減少2700個。

亞城都會區州政府部門新增就業人數4500個。地方政府新增2500；運輸、倉儲和公用事業增2100；批發貿易增1400；私立教育服務增800個。

住宿及餐飲服務業新增就業人數5200個；專業及技術服務業增2300個；藝術、娛樂及休閒業增1800個；醫療保健及社會援助業新增1600個；零售業增1600個。

全年就業成長最多的行業包括醫療保健和社會援助業(增1萬5000個)；耐久財製造業(增3900個)；批發貿易業(增2600個)；行政及支持服務業(增2200個)；以及地方政府(增1900個)。

全年就業萎縮最多的產業包括專業及技術服務業(減7600個)；聯邦政府(減4900個)；住宿及餐飲服務業(減4200個)。非耐久財製造業減4000個；建築業減3600個。

9月份，首次申請失業救濟人數較上月減少932人，降至9556人，較上年同期減少1257人。