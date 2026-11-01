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川普：奧迪首家美國組裝廠 將落腳喬州

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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總統川普(前左)以及奧迪執行長多爾納(Gernot Doellner，前右)24...
總統川普(前左)以及奧迪執行長多爾納(Gernot Doellner，前右)24日宣布在喬州建美國首座組裝廠。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普宣布奧迪將在喬治亞州興建首座美國組裝廠，預計2030年代初投產；此案被視為關稅施壓下的製造業投資，也反映車市與貿易政策的拉鋸。

美國總統川普24日在喬治亞州中部佩里市(Perry)舉行的集會上宣布，德國福斯汽車(Volkswagen)旗下豪華品牌奧迪(Audi)，計畫在喬州梅肯(Macon)興建首座美國組裝廠，預計年產20萬輛休旅車(SUV)，創造約4500個就業機會。

路透報導，奧迪執行長多爾納(Gernot Doellner)在活動中表示，公司將把旗下最大、最高端的SUV車型引進美國生產。新廠預計2027年動工，2030年代初開始投產。

一名美國官員透露，新廠預計組裝奧迪Q7、Q8及Q9等車款。此外，奧迪也計畫利用福斯旗下Scout Motors位於南卡羅來納州布萊斯伍德(Blythewood)、斥資20億元興建的工廠，每年生產約2萬5000輛汽車。

川普自重返白宮以來，持續對進口汽車、鋼鐵、鋁及汽車零件加徵關稅，施壓車廠將生產線移往美國。由於奧迪銷往美國的汽車原本全部自歐洲或墨西哥進口，去年關稅措施造成該公司約14億元損失。

川普希望藉奧迪投資案證明關稅有助於增加美國製造業就業，但批評者指，關稅推高汽車售價，貿易政策的不確定性也使部分車廠延後投資決策。

俄亥俄州共和黨聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)表示，奧迪的新投資將使美國成為其SUV車型的重要生產基地，若沒有關稅、監管改革等措施，這項建廠計畫不可能實現。

不過，美國汽車產業仍面臨挑戰。川普政府削減電動車購買補助後，電動車及電池生產受到衝擊，汽車與零件產業就業人數也有所下降。

奧迪本身則受到中國市場競爭及美國關稅影響，銷售表現持續承壓，2026年上半年銷量預估下降7%，今年在美銷量則下滑16%。

分析指出，奧迪建廠為川普關稅政策提供政治宣傳題材，但汽車製造業能否持續擴張，仍取決於市場需求、關稅成本及北美貿易政策的穩定性。

精華 FAQ

  • 奧迪預計在喬治亞州梅肯興建首座美國組裝廠，未來將以大型高端SUV為主，年產量目標約20萬輛，並帶來約4500個就業機會。

  • 根據報導，新廠預計在2027年動工，並於2030年代初開始投產，顯示奧迪將逐步把部分美國市場車型轉向本地生產。

  • 奧迪在美銷售車輛原本多自歐洲或墨西哥進口，受關稅影響去年損失約14億元；川普藉此主張關稅能逼使車廠投資美國，但外界也擔心成本上升與政策不確定性。

喬州 川普

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