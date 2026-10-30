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聯邦監督喬州6郡選舉 地方官員「這並非罕見的事情」

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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美國司法部將在11月3日於喬治亞州6個民主黨票倉郡派員監督選舉，地方官員指出這類聯邦觀察並不罕見，但川普政府近期介入選務的動作仍讓外界關注。

美國司法部(DOJ)將在11月3日選舉日派遣監督員，前往喬治亞州六個傳統支持民主黨的郡觀察投票情況。儘管川普政府近期加強介入選舉管理引發關注，但當地選舉官員表示，聯邦監督並非首次出現，目前並不擔憂。

司法部助理部長迪倫(Harmeet Dhillon)上月宣布，將在全美部署約1000名選舉監督員，稱這是司法部史上規模最大的選舉觀察行動。

喬州六個受監督的郡包括比布郡(Bibb)、查塔姆郡(Chatham)、卡布郡(Cobb)、底克甫郡(DeKalb)、富頓郡(Fulton)及谷內郡(Gwinnett)。這些郡在2024年總統大選中，均由民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)勝出。

迪倫說，司法部人員只負責觀察及記錄選舉過程，不會干預或操縱投票。他們將確認選民是否獲得適當的語言及身心障礙無障礙服務，並監督有無違規情況，確保民眾能順利投票。

即將卸任的共和黨籍喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)對此表示，州內選舉程序公開透明，除了司法部人員，兩大政黨及卡特中心也將派員觀察。

事實上，司法部過去也曾派員監督喬州選舉，這次列入名單的多個郡，在2024年總統大選期間就曾接受聯邦觀察。

不過，川普政府今年一連串涉及選舉管理的行動，仍使聯邦監督受到關注，包括聯邦官員取得富頓郡2020年選舉資料、試圖擴大取得敏感選民資訊，以及調查各郡提供多語言選舉資料的情況。

對此，富頓郡選舉委員會主席艾倫(Sherri Allen)表示，已安排與司法部官員會面，了解監督工作的具體內容，但對聯邦派員並不意外，「這並非罕見的事情。」

比布郡選舉主管吉倫(Thomas Gillon)也表示，司法部2024年11月曾派遣類似團隊監督當地選舉，當時並未發生任何問題。

精華 FAQ

  • 司法部將派監督員前往喬治亞州6個郡，包括比布、查塔姆、卡布、底克甫、富頓及谷內郡，重點觀察選民投票流程與是否有違規情況。

  • 因為司法部過去就曾在喬州選舉派員監督，這次名單中的多個郡在2024年大選時也接受過聯邦觀察，當地官員因此認為屬於常見做法。

  • 外界關注源於川普政府接連介入選務，包括取得富頓郡2020年選舉資料、試圖擴大取得敏感選民資訊，以及調查各郡提供多語言選舉資料的情況。

喬州 民主黨 喬治亞州

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