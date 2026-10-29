亞特蘭大2026漢字文化節 校際競賽圓滿落幕

閻樹榮(中)感謝各校校長及評委。(中華文化學校提供)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大首屆漢字文化節校際識讀競賽總決賽在Duluth High School舉行，四校56名學生同場競技，並由僑教中心及各校師長共同支持與評審。

為推廣海外華文教育、弘揚中華文字之美譽，中華民國 (台灣)僑務委員會贊助亞特蘭大 中華文化學校日前在Duluth High School校區舉辦第一屆亞特蘭大區「2026年漢字文化節校際識讀競賽總決賽」，共有中華文化學校、亞特蘭大中文學校、台美學校及慈濟 人文學校四校56名參賽學生與家長老師及各校校長與會。

亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮特別親臨現場為參賽學生加油打氣，並表達對海外華文教育及文化傳承的重視。

為確保比賽公平、公正，主辦單位邀請各校資深教師共同擔任評審。低年級組評審：亞特蘭大中華文化學校柯怡菁、台美學校何叔憶，及慈濟人文學校周鈺；中年級組評審：亞特蘭大中華文化學校蕭琬玲、慈濟人文學校李育嘉，以及台美學校黃靖容；高年級組評審：亞特蘭大中華文化學校王正華、亞特蘭大中文學校陳真玢及葉芷伶。TCML組評審：陳雯琳、劉聖暉。

經過嚴格競賽與評審評分，競賽成績揭曉：低年級組第一名：高郁媐Isabella Kao(台美學校)。中年級組第一名：張凱毅Parker Chang(亞特蘭大中華文化學校)。高年級組第一名：徐惟晞Ian Hsu(亞特蘭大中華文化學校)。

TCML-1第一名：柯立夏Lisha Collins(亞特蘭大中華文化學校)。TCML-2第一名：Cindy Lam(亞特蘭大中文學校)。TCML-3第一名：Cole Hopkins。

主辦單位特別感謝閻樹榮支持、各校的熱情參與、所有評審老師的專業付出，以及幕後工作人員、教師與家長們的協助，讓活動順利落幕。