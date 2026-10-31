一張保單 一份承諾 張泰興守護華人家庭近20年秉持誠信服務理念 呼籲：保險不能只求便宜，更要守護一生心血

張泰興保險理財集團全體員工秉持「誠信服務」理念，與客戶建立長久互信關係。(Thai Chang Agency提供)

AI摘要 文章摘要整理： 深耕亞特蘭大近20年的保險經紀人張泰興強調，買保險不應只比價格，更要確認保障內容與額度足夠，以誠信服務協助華人家庭守護資產。

人生充滿無法預料的變數，一場突如其來的意外，可能讓家庭多年辛苦累積的財富付諸流水。深耕亞特蘭大 華人社區近20年的資深保險 經紀人張泰興（Hank Chang），多年來見證各類意外事故及人生起伏，深刻體會保險保障的重要性。他語重心長地提醒民眾，購買保險不能只看價格，更要了解保障內容是否正確、保額是否足夠。「千萬不要貪便宜，有了保障才能安心睡覺。」

由他創辦的張泰興保險理財集團（Thai Chang Agency），多年來致力於為華人家庭及企業提供保險與理財服務。近期，公司正式註冊為EXEL Insurance & Financial Services，持續秉持「誠信服務」理念，協助客戶建立完善保障。

*從馬來西亞到美國 深耕保險業近20年

Hank是馬來西亞華裔，1994年移民美國，在密西西比大學攻讀商科，畢業後曾任能源公司銷售總監（Sales Director）。2008年，他加入Nationwide成為保險經紀人，之後創立獨立保險經紀事務所，逐步拓展服務範圍。

獨立經營後，他得以比較不同保險公司的產品、保費 及保障內容，為客戶提供更多選擇。如今，他與妻子Irene Toh共同經營的團隊，包括夫妻兩人在內，共有10名全職保險經紀人，服務範圍也從亞特蘭大拓展至美國東南部多個州。

*提供一站式服務 滿足不同保障需求

Hank表示，隨著家庭結構、財務狀況及人生階段改變，保險需求也會有所不同。年輕家庭可能重視汽車、房屋及人壽保險；企業經營者需要考慮商業財產與責任風險；接近退休的民眾，則更關心退休收入、醫療及長期護理安排。

張泰興保險理財集團提供家庭、汽車、商業、人壽及醫療等多元保險服務，包括財產與意外險（Property and Casualty Insurance）、年金、長期護理保險，以及401(k)、IRA等退休規劃相關金融產品。

團隊也提供俗稱「奧巴馬健保」的醫療保險服務。Hank特別提醒，2027年度健保開放投保期將於11月1日開始，民眾應及早檢視現有計畫，留意保費及保障內容的變化，把握投保時間。

該集團合作的保險公司包括Nationwide、Safeco、Guard、Allstate、National General、The Hartford、Progressive、Liberty Mutual、Travelers及GEICO等，服務範圍涵蓋喬治亞州、阿拉巴馬州、德克薩斯州、田納西州、北卡羅來納州、南卡羅來納州及佛羅里達州。

Hank指出，各家保險公司的產品及承保條件不盡相同，即使保費相近，保障範圍也可能存在差異。因此，專業經紀人的責任，不只是尋找合理價格，更要協助客戶了解保單內容，選擇真正符合需求的保障。

*誠信建立信任 與客戶維繫長久關係

談到經營理念，Hank表示，「誠信服務」始終是他最重視的原則。

他認為，保險經紀人與客戶必須建立互信。客戶願意坦誠說明自身情況及需求，經紀人才能正確估價（Quote），規劃適合的保障方案；經紀人也必須清楚解釋保單內容，讓客戶了解自己購買的保障。

多年來，透過持續服務與相互信任，Hank與許多客戶建立了長久而深厚的關係。他認為，客戶將家庭及財產保障託付給經紀人，代表的不只是生意，更是一份信任與責任。

*別為省下500美元 讓一生資產暴露風險

談及消費者最容易忽略的問題，Hank語重心長地指出，購買保險有兩項重要原則：第一，清楚了解自己投保的項目及內容；第二，確認保障額度是否足夠。

他舉例，有些消費者為了每年節省500美元保費，選擇價格較低的保單，卻沒有仔細比較保障內容，結果可能減少重要保障，或讓保額不足以應付重大事故。

一旦發生嚴重車禍、財產損失或涉及高額賠償的意外，保險理賠可能不足以支付全部損失，超出保障範圍的部分便可能需要自行承擔，甚至危及多年累積的家庭資產。

「沒有發生事情時，人們常常會認為自己白白付了保險錢。但只要發生一件意外，人生所有的資產都可能賠進去。」

Hank強調，保險真正的價值，往往是在意外發生時才會顯現。平日繳納保費，看似增加家庭支出，實際上卻是為無法預料的風險預先做好準備。

從2008年踏入保險業至今，他始終相信，好的保險規劃不只是提供一張保單，更是協助客戶守護多年辛苦累積的成果。

「保得正確與足夠，才能安身立命，安心睡覺。」這是他近20年保險生涯最深刻的體會，也是希望傳達給每一位客戶的忠告。

*張泰興保險理財集團（EXEL Insurance & Financial Services）

電話：678-205-0333

地址：3980 Peachtree Ind Blvd, Ste 100 & 200, Berkeley Lake, GA 30096

官方網站：www.exelservicesinc.com

張泰興保險理財集團與多家知名保險公司合作，透過比較不同產品及保障內容，為客戶規劃適合的保險方案。(Thai Chang Agency提供)