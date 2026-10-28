華裔老闆罹癌 全店健保月費飆5倍 靠社區募款度難關

陳珍(右立者)在餐館工作。(JenChan's餐廳臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大華裔夫妻因老闆罹癌與員工理賠，餐館健保費暴漲至2萬1869元，靠社區募款與顧客支持才撐過難關。

美國醫療保險 費用持續攀升，一場重大疾病甚至可能讓小型企業陷入財務危機。喬治亞州亞特蘭大 一對經營中西融合餐館的夫妻，因其中華裔 老闆罹患乳癌，加上員工意外受傷，導致全體員工單月保費從4000多元暴漲至2萬1869元，幾乎是餐館租金的四倍。

據CNN報導，陳珍(Jen Chan，音譯)與妻子艾蜜莉(Emily Chan)共同經營亞特蘭大Cabbagetown社區的餐館JenChan's，以及鄰近Reynoldstown社區的Mikkelson's Market雜貨店。

陳珍去年確診乳癌，接受手術、化療及放射治療。不料後續檢查發現淋巴結仍有癌細胞，須再接受一年化療。

就在陳珍接受治療期間，夫妻倆收到保險經紀人的通知，由於癌症治療及另一名員工的意外手術產生醫療理賠，餐館全體員工的保費將大幅增加。

原本餐館每名員工平均每月保費約491元，後來提高至1135元。今年6月更因理賠支出激增，每人保費突破2400元，九名投保員工的單月帳單達約2萬1868元。

陳珍表示，餐館甚至無力替員工配偶及子女投保，只能保障全職員工。

夫妻倆早在2024年便向顧客帳單加收可選擇不支付的4%醫療附加費，希望分攤健保成本，卻因顧客在社群媒體抱怨，引發爭議，甚至收到死亡威脅。

保險經紀人威爾森(Trey Wilson)表示，因餐館過去理賠紀錄過高，其他保險公司不願承保，讓夫妻倆幾乎沒有選擇。

醫療政策研究機構KFF副總裁李維特(Larry Levitt)指出，小企業通常只能選擇自付或部分自付型保險，由雇主承擔一定額度的醫療理賠風險。員工健康時保費可能較低，但只要一人罹患重病，成本就可能急遽攀升。

根據美國勞工統計局2021年資料，住宿餐飲服務業僅約32%員工擁有健保，遠低於整體私人企業員工的77%。全美獨立企業聯盟調查也發現，提供健保的小企業雇主中，98%擔心未來五至十年將無力負擔保險費用。

除了高額保費，陳珍的治療也面臨保險給付限制。醫師原本建議使用免疫治療藥物，卻遭保險公司拒絕核准，只能改採其他療法。

募款前，夫妻倆已積欠約1萬2000元醫療費，另有約6萬元帳單尚待處理。由於不願取消員工健保，艾蜜莉決定透過GoFundMe向社區求助。

消息傳出後，超過1700人捐款，募得逾12萬8000元。長期顧客表示，夫妻倆不僅經營餐館，更透過社區活動、鄰里交流及員工照顧，建立深厚情誼。

餐館經理雷吉內洛(Maxx Reginello)去年騎自行車下班途中遭撞傷，須接受手術並暫停工作，也曾獲夫妻倆協助募款支付醫療及生活開銷。

陳珍目前仍持續化療至年底。夫妻倆除利用募款支付醫療及保險帳單，也將部分餘款設立員工醫療緊急支援基金。

艾蜜莉表示，他們很幸運獲得社區支持，但不是每家小企業都有這樣的資源。「我們的經歷顯示，美國真的需要重新思考醫療保障制度，否則將失去更多像我們這樣的小企業。」

陳珍(右)夫婦。(JenChan's餐廳臉書)