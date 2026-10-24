從移民創業走向公共服務 Michelle Kang再戰喬州眾院99選區

Michelle Kang與她的女兒。(競選團隊提供)

AI摘要 文章摘要整理： Michelle Kang以移民創業與社區服務經歷，再度挑戰喬治亞州眾議院第99選區，主打降成本、強教育與支持家庭，盼進州議會推動更貼近民生的政策。

「降低生活成本、強化公立教育、為下一代創造更好的未來」，是韓裔美籍民主黨候選人Michelle Kang今年角逐喬治亞州眾議院 第99選區議員的主要訴求。1992年自韓國移民 美國的她，從基層工作、小企業經營者，到養育三名女兒並取得公共行政碩士學位，逐步走上公共服務之路。2024年首次參選時，她僅以621票之差敗給共和黨籍現任州眾議員Matt Reeves，今年再度挑戰，希望將多年社區服務經驗帶進州議會。

第99選區位於Gwinnett County，涵蓋Suwanee及Duluth、Sugar Hill部分地區。由於上屆選舉票數接近，今年兩人再度交鋒，也使這場選戰受到關注。

移民創業經歷 投入公共服務

Kang在韓國首爾完成大學教育，曾從事智慧財產權法律相關工作。移民美國後，她曾在乾洗店擔任收銀員，後來經營零售商店及餐廳，親身經歷移民創業與養育子女的挑戰。

身為三名女兒的母親，Kang在照顧家庭的同時重返校園，41歲開始攻讀公共行政碩士課程，並於43歲取得喬治亞大學(University of Georgia)公共行政碩士(MPA)學位。

她表示，經營小企業讓她體會政府政策與一般家庭生活之間的關係，尤其移民及小企業經營者，往往不容易取得所需的公共資源，因而促使她投入公共服務。

Kang曾在Gwinnett County的Asian American Resource Center服務，協助移民家庭取得社區資源，並參與縣政府多個諮詢委員會，包括Gwinnett Place Mall重建計畫，關注地方經濟與社區發展。

促進文化交流 投入反仇恨行動

Kang曾創辦Suwanee亞洲文化節，透過文化表演與社區活動促進族裔交流，同時支持當地小企業。

2021年3月16日亞特蘭大地區按摩店槍擊案造成8人死亡，其中6人為亞裔女性。事件發生後，Kang積極參與跨族裔反仇恨行動，結合社區及宗教團體，呼籲社會正視亞裔安全與種族歧視問題。

她也曾協助舉辦小企業圓桌會議，促進地方政府與企業代表交流，討論企業經營及地方經濟發展面臨的挑戰。

降低生活成本 強化教育與家庭支持

面對物價、住房及醫療保險費用上漲，Kang將降低生活成本列為競選核心政見，主張加強監督大型企業不合理漲價及過度牟利行為，並透過稅務減免、住房支持及其他措施減輕家庭負擔。同時，她希望簡化小企業行政許可程序，拓展融資管道。

在教育方面，她主張增加公立學校資源、縮小班級規模、改善教師待遇，並加強特殊教育服務，讓每個孩子不因家庭經濟條件而失去優質教育機會。

此外，Kang支持擴大可負擔托兒服務，協助父母兼顧工作與家庭；並主張降低醫療及處方藥費用、擴大醫療補助(Medicaid)，減輕勞工家庭的經濟壓力。

重視移民權益 深耕華人社區

作為第一代韓裔移民，Kang了解移民家庭在語言、文化及制度方面面臨的障礙。她主張保障移民權益，並希望政府文件及公共服務提供更多語言選擇，協助英語能力有限的居民取得所需資訊。

Kang與亞特蘭大華人社區亦有多年往來。她曾表示，在長期友人夏忠菁的介紹下，逐漸與當地華人社團建立聯繫。夏忠菁曾經營燕京餐館，並長期參與亞特蘭大中華文化學校、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會及亞特蘭大中華總會等組織。

Kang曾多次參加亞特蘭大中華文化學校在石頭山公園舉辦的農曆新年活動，也曾與華人社區合作舉辦小企業圓桌會議及交通議題座談，促進居民與地方政府溝通。

此外，她曾於2020年擔任美國人口普查局合作專員，推動居民參與人口普查；2022年亦參與聯邦參議員Raphael Warnock的連任競選，協助動員亞裔選民。

再戰99選區 盼將社區經驗帶進州議會

2024年，Kang首次挑戰第99選區州眾議員席次，最終以621票之差落敗。今年她再度挑戰現任議員Matt Reeves，希望憑藉過去的選舉經驗及多年社區服務基礎，爭取更多選民認同。

她表示，希望將多年累積的社區服務經驗，以及對移民、小企業與家庭需求的理解帶進州議會，讓政府政策更有效回應居民面臨的挑戰。

有關Michelle Kang競選活動及政見，可查詢官網：michellekangforga.com，或致電678-951-3167。

韓裔候選人Michelle Kang爭取翻轉喬州眾院第99選區。(競選團隊提供)

Michelle Kang熱心參與社區活動。(競選團隊提供)

華裔聯邦眾議員孟昭文背書支持Michelle Kang參選。(競選團隊提供)

Michelle Kang(右)與競選眾院第50選區連任的華裔歐曉瑜(Michelle Au) ，相互扶助支持對方。(競選團隊提供)