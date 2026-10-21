佛州執行今年第18次死刑 77歲里夫斯伏法

佛羅里達州20日執行今年第18次死刑 ，佛州 共和黨州長德桑提斯 (Ron DeSantis)在最後一個任期內，積極執行死刑。77歲的死刑犯里夫斯(William Reaves)在佛州州立監獄接受三種藥物注射，下午6點12分宣告死亡。

美聯社報導，里夫斯於1986年9月在佛州印第安河郡(Indian River County)槍殺當時的副警長拉茨科斯基(Richard Raczkoski)，被判一級謀殺罪。

行刑過程中，被問及是否有遺言，里夫斯回答沒有。

注射開始約30秒後，他幾度深呼吸後，動也不動；幾分鐘後，獄方人員搖晃他的肩膀並呼喊他的名字，他沒有反應，醫護人員確認里夫斯死亡。

法院紀錄顯示，案發當天，拉茨科斯基前往維洛海灘(Vero Beach)一家便利店處理案件，里夫斯事後承認是他從店外的公用電話報案。

兩人交談時，里夫斯的槍掉出來，雙方經過一番搶奪後，里夫斯奪回槍枝並朝拉茨科斯基開了四槍。

里夫斯1987年首度被判死刑，但佛州最高法院因檢察官利益衝突而撤銷判決，1992年重審後再度被判死刑，之後上訴均敗訴。