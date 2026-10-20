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亞城推住房新戰略 2035年增建36萬戶

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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亞特蘭大區域委員會(ARC)日前公布計畫，目標在2035年前新增36萬7000套...
亞特蘭大區域委員會(ARC)日前公布計畫，目標在2035年前新增36萬7000套住宅，改善亞特蘭大都會區住房負擔。(ARC官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

亞特蘭大區域委員會公布住房新戰略，盼2035年前新增36萬7000戶並縮小可負擔性差距，透過交通、土地與資金整合緩解都會區住房危機。

亞特蘭大區域委員會(ARC)日前公布首個區域住房戰略「2035住房展望」(Housing Forward 2035)第二階段計畫，提出10項住房行動，目標在2035年前新增36萬7000套住宅，改善亞特蘭大都會區住房負擔日益沉重的問題。

ARC於10月14日董事會議上報告計畫進展。根據預測，若亞城人口持續以目前速度成長，到2035年，年收入低於5萬5000元的居民中，將有75%面臨住房負擔問題。

為因應住房危機，ARC自2025年9月展開研究，訂出三大目標，包括增加住宅供應、縮小住房負擔差距，以及活化閒置或未充分利用土地。具體目標是2035年前興建36萬7000套住宅，將低收入家庭住房可負擔性差距縮小一半，並利用區域內10%的閒置及低度使用土地興建住宅。

新公布的10項行動涵蓋整合交通與住房規劃、建立住房友善社區認證制度、設立區域住房數據平台、推動大眾運輸導向開發、擴大住房建設資金，以及鼓勵企業參與住房政策。

其他措施包括建立區域遊民預防機制、加強住房政策宣導、推動州級政策討論，以及研究保障現有住宅與穩定居住的方法。

ARC表示，多數措施將由地方政府、企業及合作機構共同推動，委員會則主導交通與土地利用整合、住房資訊平台及區域溝通策略。

區域住房規劃協調員艾倫(Kristen Allen)指出，計畫成功關鍵在於凝聚政府、企業及社區共識，並促進閒置土地開發。

ARC預計未來兩年分階段推動相關措施，11月公布各郡市住房特徵資料，並於明年1月提交全體委員會審議。

精華 FAQ

  • ARC公布「2035住房展望」第二階段，核心目標是到2035年前新增36萬7000套住宅，並同步改善低收入族群的住房可負擔性與土地利用效率。

  • 根據ARC預測，若人口持續以目前速度成長，到2035年年收入低於5萬5000元的居民中，將有75%面臨住房負擔問題，顯示供給不足與負擔加重同步惡化。

  • 10項行動涵蓋交通與住房整合規劃、住房友善社區認證、區域住房數據平台、大眾運輸導向開發、擴大建設資金，以及企業參與、遊民預防與州級政策討論等。

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