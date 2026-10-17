南卡台灣鄉親慶雙十 FASCA展活力

FASCA夏樂分會學員與三太子瀟灑的舞步，展現活力與自信。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

AI摘要 文章摘要整理： 南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會在Saluda Shoals Park舉辦雙十國慶活動，結合美食、表演與交流，並由FASCA學員呈現多元台灣民俗文化。

南卡哥倫比亞 台灣同鄉聯誼會日前在Saluda Shoals Park舉辦雙十國慶慶祝活動，吸引逾90位南北卡僑胞、南卡羅萊納大學台灣同學會成員、FASCA夏樂分會學員及友好人士參與。現場設置中華民國雙十國慶Logo主視覺，僑胞齊聚為國慶獻上祝福。

活動現場的雙十國慶主視覺。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

FASCA夏樂分會學員的傳統鼓樂表演，氣勢十足、節奏明快， 大受鄉親們讚賞。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

活動以台灣美食、文化表演及僑界交流為主軸，現場架設烤爐，鄉親分工準備食材及各式料理，並備有多樣家鄉菜，讓僑胞在戶外聚會中品嘗熟悉的台灣味。

南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會舉辦中秋慶祝活動。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

FASCA夏樂分會學員帶來精采的扯鈴表演。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

亞特蘭大 僑教中心主任閻樹榮到場致意並提供禮物抽獎。活動由黃謙祥主持，並邀請僑務榮譽職顧問趙濟民、同鄉聯誼會會長陳浩鳴、南卡羅萊納大學台灣同學會會長李雅琳及FASCA夏樂分會諮詢導師莊晴文等致詞。

FASCA夏樂分會諮詢導師莊晴文(右一)與學員合影。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

FASCA夏樂分會學員展現絢麗的飄扇舞。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

FASCA夏樂分會學員帶來擊鼓、飄扇之舞、三太子及扯鈴等表演，以活潑多元的方式呈現台灣民俗文化，並與南北卡僑胞及青年學生交流。

豐盛美食供鄉親們自由取餐。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

南卡羅來納大學台灣同學會會長李雅琳同學(左前11)與學生們合影。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會)

陳浩鳴感謝僑教中心、歷任會長、學生及志工協助籌備。聯誼會表示，未來將持續舉辦節慶、文化推廣及青年交流活動，並推動台灣文化在海外傳承。