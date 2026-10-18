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來看平平、福雙… 亞特蘭大動物園熊貓館 11/6全新開幕

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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亞特蘭大動物園宣布，全新的熊貓館「布蘭克熊貓館」將於11月6日(週五)盛大開幕。...
亞特蘭大動物園宣布，全新的熊貓館「布蘭克熊貓館」將於11月6日(週五)盛大開幕。圖為平平。(亞城動物園臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

亞特蘭大動物園宣布布蘭克熊貓館將於11月6日開幕，迎接熊貓平平與福雙，並以升級設施和新景觀提升遊客與熊貓福祉。

亞特蘭大動物園宣布，將其全新的熊貓館命名為「布蘭克熊貓館」(Arthur M. Blank Panda Grove)，並定於11月6日(周1五)盛大開幕。屆時民眾將可在此與甫到亞特蘭大的兩隻熊貓「平平」及「福雙」。

「布蘭克熊貓館」的命名是為了紀念布蘭克對亞特蘭大動物園大熊貓計畫的長期支持。他的支持可以追溯到1999年，當年動物園迎來了首對大熊貓「倫倫」和「洋洋」。為表達對他的敬意，動物園的首個大熊貓館－「布蘭克家族基金會大熊貓保育中心」(Arthur M. Blank Family Foundation Giant Panda Conservation Center)也以他的名字命名。

耗資600萬元的「布蘭克熊貓館」改造工程由Robert W. Woodruff基金會資助，該基金會也是亞特蘭大動物園的長期合作夥伴和熊貓計畫的支持者。

「這是亞特蘭大動物園歷史上一個意義非凡的時刻。我們非常高興地宣布，將於11月6日向我們的社區、亞特蘭大市、喬治亞州以及更廣泛的地區介紹平平、福雙以及全新的布蘭克熊貓館。」

動物園表示，熊貓館已全面升級，新增了許多以熊貓福祉為設計概念的設施，同時也為會員和遊客帶來了全新的體驗。熊貓的日間活動室已擴建和升級，每個活動室都配備了新的攀爬設施和水池。室外活動室也新增了攀爬設施。

整個園區外觀經過全面重新設計，寧靜的環境營造出沉思冥想的氛圍。新增設施包括水景和水生植物，以及一座雄偉的雕塑，旨在歌頌野生動物的美好未來，並頌揚熊貓作為全球和平與和諧動物大使的重要角色。

在全新熊貓館開幕之前，亞特蘭大動物園也將每周在其社群媒體發布平平及福雙兩隻熊貓的最新消息。動物園臉書：https://www.facebook.com/ZooATL，網站：zooatlanta.org。

精華 FAQ

  • 新熊貓館命名為「布蘭克熊貓館」(Arthur M. Blank Panda Grove)，預定於11月6日盛大開幕，屆時將正式對外開放。

  • 開幕後民眾可看到新到亞特蘭大的兩隻熊貓「平平」與「福雙」。動物園也將在開幕前透過社群媒體持續發布牠們的最新動態。

  • 改造工程耗資600萬元，新增以熊貓福祉為核心的設施，包括擴建的日間活動室、攀爬設施、水池、室外活動區，以及水景與雕塑景觀。

亞特蘭大

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