深耕華文教育 亞城夏忠菁獲海外師鐸獎

夏忠菁從事中文教學20年，總是跟學生們打成一片。(夏忠菁提供)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大中華文化學校副校長夏忠菁深耕海外華語教育20年獲海外師鐸獎，致力以活潑教學和文化活動培養學生語言能力與文化認同。

長年致力海外華語文教育、推動中華文化傳承的亞特蘭大 中華文化學校副校長兼教師夏忠菁，日前榮獲財團法人海華文教基金會「第七屆中華民國 海外師鐸獎」。她表示，教學最大的心願，不只是讓學生學會中文，更希望海外成長的孩子能認同自身文化，並以此為榮。

夏忠菁表示，希望能在海外長大的華裔孩子心裡，種下一顆文化的種子。(夏忠菁提供)

深耕華文教育20年的夏忠菁出生於韓國，祖父母早年從山東遷居韓國。她自幼就讀漢城華僑小學，接受正體中文教育，九歲時隨家人移民美國。這段跨越不同文化的成長經歷，讓她深刻體會海外華裔 子弟在語言學習及文化認同面臨的挑戰。

成年後，夏忠菁因緣際會受邀到中文學校擔任志工，隨後投入華語文教學。她擅長將教材融入遊戲及各類活動，以生動活潑的方式拉近與學生的距離，提升孩子學習中文的興趣。

夏忠菁謙虛表示，自己的教學方式並不特殊，但因為同樣在海外長大，更能理解孩子們的想法與感受。

她說，海外華文教育不應只著重識字及語言能力，更重要的是建立文化認同。「我希望孩子下課後帶走的，不僅是學會了幾個中文字，而是多年以後，仍然願意說中文、喜歡自己的文化，並為此感到驕傲。」

回顧教學生涯，夏忠菁表示，最令她欣慰的是看到昔日學生長大成人，在不同領域發展。每當回到學校，聽見熟悉的聲音喊著「夏老師，好久不見！」

除了課堂教學，夏忠菁也擔任該校學生會(Student Council)指導老師，透過籌辦及參與活動，培養學生團隊合作、溝通協調、領導能力與責任感，並建立自信及獨立思考能力。

自2023年起，該校每年與亞特蘭大石頭山公園(Stone Mountain Park)合作舉辦農曆新年慶祝活動，讓學生走出校園，向主流社會介紹中華文化。

「你的文化值得你驕傲。」夏忠菁說，希望在海外孩子心中種下一顆文化的種子，無論未來走到哪裡，都能記得自己的文化根源，不忘自己從哪裡來。

「第七屆中華民國海外師鐸獎」得主合影。(夏忠菁提供)