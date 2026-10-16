亞城急難救助協會安全講座 分享實務案例

Dustin Bulcher就緊急意外災害應變措施進行講解。(亞特蘭大華僑文教服務中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大僑界急難救助協會舉辦安全講座，邀請警官分享詐騙防範、居家安全與緊急應變實務，提醒僑民提高警覺並查證身分。

亞特蘭大 僑界急難救助協會日前在亞特蘭大華僑文教中心舉辦「緊急意外與災害應變措施講解及座談」，邀請具有21年警務經驗的喬治亞州 Chamblee市警局警官Dustin Bulcher主講，透過實務案例分享，協助僑民提升防詐騙、居家安全及緊急應變能力。

亞特蘭大華僑文教中心主任閻樹榮表示肯定主辦單位關懷僑民安全、積極服務社區的用心。他提醒，近期僑界出現有心人士冒用僑團負責人、僑務榮譽職人員或熟識人士名義，以電子郵件聯繫駐外館處或僑團，要求建立通訊群組或索取個資、財務等資訊。民眾應提高警覺，務必透過可信賴管道查證身分，切勿輕易洩漏個資或匯款。

講座內容涵蓋常見詐騙手法、居家與個人安全、警政資源運用、交通攔查應對及槍械相關法律注意事項等。Bulcher透過實例說明，詐騙者可能冒充親屬或相關機構，謊稱家人遭逮捕並要求支付保釋金，民眾應先查證事實，切勿匆忙匯款。

在居家安全方面，Dustin Bulcher建議安裝門口攝影機、於車道及側門設置太陽能照明設備，並避免在社群媒體 公開離家行程，以降低安全風險。此外，針對車輛出借問題，車主應審慎評估用車人的駕駛能力與信用，因借車可能涉及保險及相關法律責任。

主辦單位並準備精緻餐點，讓大家在輕鬆愉快的氣氛中互動交流。

亞特蘭大僑界急難救助協會會長呂志全(中)頒贈甘斯維爾臺灣商會前會長孔繁華(左二)協助急難救助協會辦理活動之感謝狀。(亞特蘭大華僑文教服務中心提供) 亞特蘭大僑界急難救助協會成員與Dustin Bulcher合影。(亞特蘭大華僑文教服務中心提供)