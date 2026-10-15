我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

亞城公寓空置率降至5.8% 新增房源減少 租金看漲

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

亞特蘭大公寓市場因新供應放緩、租屋需求續強，空置率降至5.8%，部分熱門地區租金已年漲逾3%，未來租金上行壓力恐加大。

亞特蘭大公寓市場逐漸擺脫過去幾年新屋大量完工、租金成長停滯的局面。最新房地產市場報告顯示，隨著新公寓興建速度放緩，加上租屋需求持續，亞特蘭大今年第二季公寓空置率降至5.8%，部分熱門地區租金年漲幅已超過3%。分析指出，隨著未來新屋供應進一步減少，亞城租客可能面臨租金上漲壓力。

根據房地產投資服務公司Northmarq公布的2026年第二季亞特蘭大多戶住宅市場報告，當地公寓空置率較第一季下降約0.6個百分點，反映市場正逐步消化過去幾年大量興建的出租住宅。

報告指出，亞特蘭大第二季新增約2700戶公寓，但同期市場淨吸納量接近6000戶，顯示租屋需求超過新增供應，使整體空置率下降。

另一方面，公寓興建規模持續縮減。目前亞特蘭大都會區約有1萬6200戶公寓正在施工，較去年同期減少近20%；今年全年預計僅約9500戶新公寓完工，意味著未來市場新增房源將明顯減少。

租金方面，雖然亞城整體市場尚未出現全面大幅上漲，但部分熱門地區已率先回升。其中，北迪卡郡(North DeKalb)第二季公寓開價租金較去年同期上漲3.7%，中城(Midtown)上漲3.6%。

另一房地產研究機構Matthews的數據顯示，亞特蘭大第二季公寓平均有效月租約1594元，較去年同期微漲0.18%，顯示整體租金仍處於溫和回升階段。

精華 FAQ

  • 主因是新公寓供應放緩，但租屋需求仍持續增加，市場正逐步消化過去幾年的大量完工。空置率下降代表出租速度快於新增供給，租金後續更可能走高。

  • 第二季亞特蘭大新增約2700戶公寓，但同期淨吸納量接近6000戶。這表示市場實際承接的租客數量遠高於新增房源，供需差距使空置率進一步下滑。

  • 北迪卡郡第二季開價租金年增3.7%，中城上漲3.6%。不過整體市場平均有效月租約1594元，年增僅0.18%，顯示租金仍屬溫和回升階段。

租金 房地產 亞特蘭大

上一則

研究：日運動30分鐘 降低罹癌風險、防止癌症復發

下一則

5屆冬奧元老貝茨：青少年花滑選手遭網暴日增 傷害嚴重

延伸閱讀

比曼哈頓還難租 17人搶1房 芝租屋競爭全美最激烈

比曼哈頓還難租 17人搶1房 芝租屋競爭全美最激烈
漲幅26% 金山9月房租創近10年新高 灣區多地跟著飆漲

漲幅26% 金山9月房租創近10年新高 灣區多地跟著飆漲
皇后區租屋超搶手 全美排名第22 11人爭一戶

皇后區租屋超搶手 全美排名第22 11人爭一戶
未來10年美國「住房過剩」？ 學者點出3關鍵原因...

未來10年美國「住房過剩」？ 學者點出3關鍵原因...

熱門新聞

位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食