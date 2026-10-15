亞城公寓空置率降至5.8% 新增房源減少 租金看漲

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大公寓市場因新供應放緩、租屋需求續強，空置率降至5.8%，部分熱門地區租金已年漲逾3%，未來租金上行壓力恐加大。

亞特蘭大 公寓市場逐漸擺脫過去幾年新屋大量完工、租金 成長停滯的局面。最新房地產 市場報告顯示，隨著新公寓興建速度放緩，加上租屋需求持續，亞特蘭大今年第二季公寓空置率降至5.8%，部分熱門地區租金年漲幅已超過3%。分析指出，隨著未來新屋供應進一步減少，亞城租客可能面臨租金上漲壓力。

根據房地產投資服務公司Northmarq公布的2026年第二季亞特蘭大多戶住宅市場報告，當地公寓空置率較第一季下降約0.6個百分點，反映市場正逐步消化過去幾年大量興建的出租住宅。

報告指出，亞特蘭大第二季新增約2700戶公寓，但同期市場淨吸納量接近6000戶，顯示租屋需求超過新增供應，使整體空置率下降。

另一方面，公寓興建規模持續縮減。目前亞特蘭大都會區約有1萬6200戶公寓正在施工，較去年同期減少近20%；今年全年預計僅約9500戶新公寓完工，意味著未來市場新增房源將明顯減少。

租金方面，雖然亞城整體市場尚未出現全面大幅上漲，但部分熱門地區已率先回升。其中，北迪卡郡(North DeKalb)第二季公寓開價租金較去年同期上漲3.7%，中城(Midtown)上漲3.6%。

另一房地產研究機構Matthews的數據顯示，亞特蘭大第二季公寓平均有效月租約1594元，較去年同期微漲0.18%，顯示整體租金仍處於溫和回升階段。