年度健保投保期將展開 專家籲勿忽略健保公司通知

詹翠芬保險財務事務所位於Oakbrook Parkway稍稍高起的街道上，居高臨下地俯瞰香港超市廣場。

AI摘要 文章摘要整理： 面對2027年健保市場變動與保費上漲壓力，專家提醒民眾務必留意10月通知，及早檢視並比較保單，避免保障中斷。

又到了年度健保 計畫開放投保的時期。資深保險 財務專家詹翠芬指出，近年健保市場變動劇烈，保險產品日趨複雜，加上醫療成本及物價持續上漲，2027年部分保險公司將取消或調整現有健保計畫，保費也可能平均上漲約20%。她呼籲民眾務必留意保險公司在10月中旬寄發的通知，確認現有健保計畫是否有所變更，甚至遭到取消，切勿以為原有保障一定會自動延續。

留意10月通知 避免健保保障中斷

詹翠芬表示，各健保公司通常會在10月中旬通知保戶，說明現有計畫是否繼續提供，以及保費與保障內容有無調整。「如果沒有收到通知，最好主動詢問健保經紀人，以免錯失重新投保的機會，導致明年1月1日起失去醫療保障。若原有計畫遭到取消，更應及早選擇新的2027年健保計畫，千萬不可大意。」

俗稱「歐記健保」的《可負擔健保法》(Affordable Care Act，簡稱ACA)，即將進入2027年度開放投保期。根據ACA健保投保安排，2027年度開放投保期為2026年11月1日至2027年1月15日。若於2026年12月15日前完成投保或續保，保險可於2027年1月1日生效；若於12月16日至2027年1月15日期間完成投保，保險則於2027年2月1日生效。

保費恐漲20% 投保前應仔細精算

由於歐記健保原有的加強型保費稅額抵免補助，已於2025年底到期，健保市場面臨更大的保費壓力。擁有逾34年保險經驗的詹翠芬指出，2027年健保保費可能平均上漲約20%，對許多家庭而言將是一筆不小的負擔。她舉例說明，假設某項健保計畫原本每月保費為1,000美元，調漲20%後將增至1,200美元。若補助金額為800美元，投保人每月仍須自付400美元。

詹翠芬表示，實際保費及政府補助金額，仍須依個人收入、家庭人數、年齡及居住地區等條件計算。「現在一對夫妻每月健保保費高達數千美元的情況，並不少見。因此，投保前一定要仔細精算保費，並確認保障內容是否符合自身需求。」

醫療債務沉重 切勿心存僥倖

她指出，從多年服務客戶的經驗中，曾見過不少家庭因重大疾病而背負沉重的醫療債務，金額動輒高達50萬、甚至100萬美元。她也曾遇過客戶因背負龐大醫療債務，不得不出售多棟房產，並尋求申請Medicaid(醫療補助計畫)的可能性。

詹翠芬提醒，天有不測風雲，人人都應具備風險意識，及早為自己與家人建立適當的醫療保障，切勿因心存僥倖或嫌麻煩而放棄投保。「即使只能負擔保費較低的健保計畫，也比完全沒有保障來得好。確實有人因重大疾病或手術所產生的龐大醫療費用，最終陷入破產困境。」

面對保費上漲與健保計畫的劇烈變動，許多民眾難免感到無所適從。詹翠芬指出：「健保市場一年比一年複雜，條款細節繁多、保費波動大，若缺乏專業協助，往往很難挑選出既符合預算、又能滿足醫療需求的方案。我已主動開始協助客戶仔細檢視現有保單，依據收入、家庭成員及醫療需求，規劃真正適合自己的保障。」

延長服務時間 協助民眾規劃保障

為因應年度投保高峰，詹翠芬保險財務事務所自11月1日至12月15日特別延長服務時間，每週七天營業，上午8時至下午7時提供服務；12月16日至翌年1月15日期間，則改為週一至週六營業。

詹翠芬堪稱保險業的長青樹，自1992年6月取得保險執照以來，服務範圍遍及全美30多州，憑藉誠信、專業及親切服務，贏得廣大客戶信賴。她曾多次榮獲百萬圓桌會議(Million Dollar Round Table，MDRT)最高級別的「Top of the Table」殊榮，並擁有MDRT終身會員資格，展現其在保險專業領域的卓越表現。

由她主持的詹翠芬保險財務事務所(Alicia Chau Financial Services)，位於喬治亞州諾克羅斯(Norcross)，代理多家知名保險公司的產品，服務項目涵蓋人壽保險、健康保險、退休規劃、傷殘收入保障、教育基金及年金等。

多年來，詹翠芬始終秉持『耐心聆聽、專業分析、量身設計』的服務理念，協助客戶依據自身需求與經濟能力，規劃適切而完整的保障。面對健保保費持續上漲、政策充滿變數，她提醒民眾應及早檢視保單、了解保障內容，並尋求專業保險顧問協助，為自己與家人的健康及財務安全做好準備。

詹翠芬保險財務事務所電話：770-454-1182；電子郵件：[email protected]；地址：6051 Oakbrook Parkway, Norcross, GA 30093。

詹翠芬以誠信、專業、經驗和喜樂的態度服務顧客。