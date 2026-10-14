亞特蘭大全僑共慶雙十 凝聚愛國情懷

僑界參與戶外升旗典禮。(亞特蘭大華僑文教中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大僑界舉辦中華民國115年國慶升旗與慶祝活動，逾200人參與；台灣代表肯定經濟與國際表現，並期許僑界持續凝聚向心力。

亞特蘭大 榮光聯誼會11日在亞特蘭大華僑文教中心舉辦中華民國 115年國慶升旗典禮暨慶祝大會，駐亞特蘭大辦事處處長林主恩、僑教中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰、多位僑務榮譽職人員、社團負責人及社區居民等200餘人出席，共同歡慶國家生日。

典禮由榮光會會長王多祿帶領全體高唱美國及中華民國國歌，隨後在國旗歌聲中，青天白日滿地紅國旗冉冉升起，現場氣氛莊嚴感人。升旗後，來賓移往室內參加慶祝活動。

王多祿感謝僑界踴躍參與，表示國慶不只是慶祝國家生日，也提醒大家從哪裡來、擁有什麼，以及要為下一代留下什麼。他呼籲僑界關心年輕世代、保存前輩人生故事，讓下一代了解今日所擁有的一切並非理所當然。他並表示，「中華民國是我們的國，自由民主台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主社會是我們的寶。」

林主恩感謝榮光會年年舉辦升旗典禮。他指出，過去一年台灣在人工智慧、半導體及高科技產業帶動下，經濟展現強勁成長動能，在世界競爭力、經濟自由度、民主及新聞自由等國際評比也有亮眼表現，顯示台灣不僅是全球科技與供應鏈重要夥伴，也是充滿民主活力與韌性的國家。

林主恩並表示，台美關係持續深化，僑胞多年來在美國企業、科技、學術、醫療及教育等領域努力，不僅在主流社會贏得尊重，也透過專業、人脈及社區參與，讓更多美國民眾認識、了解並支持台灣。

閻樹榮表示，僑胞雖身在美國，對台灣及國家的關懷始終不變，並向榮光會前輩及退役袍澤致敬。他指出，僑委會將持續推動防災、急難應變、社區互助、青年培力及僑務傳承，與僑界共同建構韌性僑社。

活動中，林主恩與王多祿共同切國慶蛋糕，慶祝中華民國115歲生日，FASCA(海外青年文化大使)亞特蘭大分會學員並帶來功夫舞演出，活動在歡欣氣氛中落幕。

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(上)、亞特蘭大文教中心主任閻樹榮(右下)及僑務委員陸復泰(左下)於國慶紀念活動中致詞。(亞特蘭大華僑文教中心提供)

海外青年文化大使亞特蘭大分會學員帶來精彩的功夫舞演出，展現青年活力。(亞特蘭大華僑文教中心提供)

升旗儀式準備開始。(亞特蘭大華僑文教中心提供)

王多祿會長(左)及林主恩處長共同切蛋糕祝賀國慶。(亞特蘭大華僑文教中心提供)

亞特蘭大中文學校戴念華校長(右二)與師生及FASCA學員參加升旗儀式。(亞特蘭大華僑文教中心提供)

僑界人士及FASCA學員參加於亞特蘭大僑教中心戶外舉行之國慶升旗典禮。(亞特蘭大華僑文教中心提供)

王多祿會長主持升旗典禮，國旗於空中飄揚。(亞特蘭大華僑文教中心提供)

僑民揮舞國旗，慶賀生日快樂。(亞特蘭大華僑文教中心提供)