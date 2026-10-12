全美最健康州 新罕布夏奪冠 喬州排38
聯合健康基金會最新健康排名顯示，新罕布夏州居全美最健康州，喬治亞州則排第38，臨床照護、就醫可及性與部分健康風險表現偏弱。
AI摘要
文章摘要整理：
聯合健康基金會最新健康排名顯示，新罕布夏州居全美最健康州，喬治亞州則排第38，臨床照護、就醫可及性與部分健康風險表現偏弱。
在聯合健康基金會(United Health Foundation)剛發布的《2025年美國健康排名年度報告》(2025 America’s Health Rankings Annual Report)中，喬治亞州獲得全美第38位。
該報告從五個指標對全美50個州進行評分，包括：社會因素、經濟變數、自然環境、行為、臨床照護和健康結果。
喬州在整體臨床照護方面排名第46位，是表現最為不佳的指標。該指標涵蓋醫療服務可及性、預防服務和醫療品質。其中細項還包括：
●在病人因費用問題而避免就醫的比例上，喬州排名欠佳，排名全美第46位(由低到高)：16.4%的成年人表示，他們在過去一年需要就醫，但由於費用問題而無法就醫。
●在非醫療用途藥物濫用方面，喬州也比現不佳，排名第全美41位(由低到高)。19.5%的成年人報告稱，他們在過去一年中曾因非醫療用途使用處方藥或使用非法藥物(不包括大麻)。
●在披衣菌感染率排名上(由低到高)，喬州排名全美第46；在每10萬人中有646.4例新發病例。
而該報告也指出，喬州在幾個方面表現良好：
●過度飲酒比率排名，為全美第5低；14.3%的成年人報告有酗酒或大量飲酒行為。
●高速網路擁有率：排名第19高；94.6%的家庭擁有寬頻網路存取設備。
整體而言，喬州的健康排名低於全美平均。該州整體的身體不適狀況在2020年至2024年間也增加了42%，這也受到其他一些因素的影響，包括缺乏醫療保險、低出生體重和高風險愛滋病毒感染行為。
該報告指出，2025年全美最健康州前五位為：新罕布夏州、麻薩諸塞州、佛蒙特州、康乃狄克州及科羅拉多州；最不健康的五個州依序為：路易斯安那州、阿肯色州、密西西比州、阿拉巴馬州及西維吉尼亞州。
完整報告可查看：https://www.americashealthrankings.org/explore/states/GA#reports
依聯合健康基金會公布的《2025年美國健康排名年度報告》，新罕布夏州拿下全美最健康州冠軍，前五名還包括麻薩諸塞州、佛蒙特州、康乃狄克州及科羅拉多州。 喬治亞州在50州中排名第38，整體低於全美平均；其中臨床照護表現最差，僅列第46，反映醫療可及性、預防服務與醫療品質仍有明顯改善空間。 較差項目包括因費用避免就醫、非醫療用途藥物濫用與披衣菌感染率；較好項目則有過度飲酒比率全美第5低，以及94.6%家庭具備寬頻網路存取設備。
精華 FAQ
依聯合健康基金會公布的《2025年美國健康排名年度報告》，新罕布夏州拿下全美最健康州冠軍，前五名還包括麻薩諸塞州、佛蒙特州、康乃狄克州及科羅拉多州。
喬治亞州在50州中排名第38，整體低於全美平均；其中臨床照護表現最差，僅列第46，反映醫療可及性、預防服務與醫療品質仍有明顯改善空間。
較差項目包括因費用避免就醫、非醫療用途藥物濫用與披衣菌感染率；較好項目則有過度飲酒比率全美第5低，以及94.6%家庭具備寬頻網路存取設備。
上一則
富邦貸款公司 精辦各類房屋貸款 經驗豐富
下一則