我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

夏樂台灣同鄉會國際節 海報、影片、舞蹈及遊行宣揚台灣文化

北卡訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣鄉親表演客家紙傘舞。(夏樂市台灣同鄉會提供)
台灣鄉親表演客家紙傘舞。(夏樂市台灣同鄉會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

夏樂台灣同鄉會與FASCA在UNC Charlotte國際節以多元展演介紹台灣文化，並藉由藝術、書籍與遊行呈現台灣歷史與族群特色。

夏樂市台灣同鄉會(Charlotte Taiwanese American Association)與福爾摩沙海外青年大使夏樂市分會(FASCA)，日前參加第48屆北卡大學夏樂分校(UNC Charlotte)國際節，第三度以海報、影片、舞蹈及遊行介紹台灣文化。北卡僑務顧問吳俊岳也到場支持，鼓勵台灣年輕世代積極參與社區事務。

FASCA學員的長飄扇舞獲得無數掌聲。(夏樂市台灣同鄉會提供)
FASCA學員的長飄扇舞獲得無數掌聲。(夏樂市台灣同鄉會提供)

FASCA以台灣便利商店文化、扯鈴及製作馬年燈籠為主題，透過影片、圖卡、Taiwan Fun Facts海報及遊戲，呈現台灣生活特色，並由學員帶領民眾體驗扯鈴、與台灣黑熊人偶互動。六名學員首次登台表演長飄扇舞，獲得熱烈掌聲。

攤位展示陳澄波畫作。(夏樂市台灣同鄉會提供)
攤位展示陳澄波畫作。(夏樂市台灣同鄉會提供)

台灣同鄉會除演出客家紙傘舞，也首度在美東南地區介紹台灣畫家陳澄波，展出四幅重製作品，並介紹其參與成立、至今仍活躍的台陽美術協會；現場另展出楊雙子著作、金翎翻譯的「台灣漫遊錄」，吸引民眾了解台灣歷史與多元文化。

台灣黑熊與訪客合照。(夏樂市台灣同鄉會提供)
台灣黑熊與訪客合照。(夏樂市台灣同鄉會提供)

六位鄉親並穿著閩南、客家及原住民傳統服飾參加遊行，展現台灣多元族群特色。同鄉會與FASCA導師、家長也盼持續提供青年參與機會，培養新世代成為未來社區領袖。

精華 FAQ

  • 兩團體以海報、影片、舞蹈與遊行介紹台灣文化，並搭配互動體驗、傳統服飾與展覽內容，向現場民眾展現台灣生活、藝術與族群多樣性。

  • FASCA以便利商店文化、扯鈴與馬年燈籠為主題，透過影片、圖卡和遊戲介紹台灣，學員也示範扯鈴、與黑熊人偶互動，並首演長飄扇舞。

  • 同鄉會演出客家紙傘舞，並首次在美東南介紹畫家陳澄波及台陽美術協會，另展出《台灣漫遊錄》相關書籍，讓民眾更深入認識台灣歷史與文化。

原住民 北卡

上一則

中國男學生簽證逾期當車手 遭判27個月監禁 刑滿將遣返

下一則

「你吃飯了嗎？」 華裔女星溫明娜推70道家傳食譜 記錄移民故事

延伸閱讀

北卡台灣同鄉會 參與亞洲節推廣台灣文化

北卡台灣同鄉會 參與亞洲節推廣台灣文化
橙縣台灣嘉年華 萬人逛廟會

橙縣台灣嘉年華 萬人逛廟會
北卡亞洲節慶祝美國獨立250年 吸引萬人參與

北卡亞洲節慶祝美國獨立250年 吸引萬人參與
上海同鄉會賀中秋 風華共賞

上海同鄉會賀中秋 風華共賞

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
全美最大連鎖自助餐廳「黃金牧場」為了維持獲利，必須嚴格控管成本，減少食物浪費，並促進客流量。(取材自Golden Corral官方臉書)

萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

2026-10-03 01:58

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應