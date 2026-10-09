夏樂台灣同鄉會國際節 海報、影片、舞蹈及遊行宣揚台灣文化

台灣鄉親表演客家紙傘舞。(夏樂市台灣同鄉會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 夏樂台灣同鄉會與FASCA在UNC Charlotte國際節以多元展演介紹台灣文化，並藉由藝術、書籍與遊行呈現台灣歷史與族群特色。

夏樂市台灣同鄉會(Charlotte Taiwanese American Association)與福爾摩沙海外青年大使夏樂市分會(FASCA)，日前參加第48屆北卡 大學夏樂分校(UNC Charlotte)國際節，第三度以海報、影片、舞蹈及遊行介紹台灣文化。北卡僑務顧問吳俊岳也到場支持，鼓勵台灣年輕世代積極參與社區事務。

FASCA學員的長飄扇舞獲得無數掌聲。(夏樂市台灣同鄉會提供)

FASCA以台灣便利商店文化、扯鈴及製作馬年燈籠為主題，透過影片、圖卡、Taiwan Fun Facts海報及遊戲，呈現台灣生活特色，並由學員帶領民眾體驗扯鈴、與台灣黑熊人偶互動。六名學員首次登台表演長飄扇舞，獲得熱烈掌聲。

攤位展示陳澄波畫作。(夏樂市台灣同鄉會提供)

台灣同鄉會除演出客家紙傘舞，也首度在美東南地區介紹台灣畫家陳澄波，展出四幅重製作品，並介紹其參與成立、至今仍活躍的台陽美術協會；現場另展出楊雙子著作、金翎翻譯的「台灣漫遊錄」，吸引民眾了解台灣歷史與多元文化。

台灣黑熊與訪客合照。(夏樂市台灣同鄉會提供)

六位鄉親並穿著閩南、客家及原住民 傳統服飾參加遊行，展現台灣多元族群特色。同鄉會與FASCA導師、家長也盼持續提供青年參與機會，培養新世代成為未來社區領袖。