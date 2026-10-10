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駐亞城台北經文處 喬州水族館辦酒會慶雙十

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林主恩處長夫婦與政要共同舉杯祝賀雙十國慶。(駐亞城辦事處提供)
林主恩處長夫婦與政要共同舉杯祝賀雙十國慶。(駐亞城辦事處提供)

AI摘要

文章摘要整理：

駐亞特蘭大台北經文處在喬州水族館舉辦國慶酒會，強調台美關係深化與台灣企業赴美投資成果，並吸引美國官員、各界與僑胞同慶。

亞特蘭大台北經濟文化辦事處7日晚間在喬治亞水族館(Georgia Aquarium)舉行中華民國(台灣)115年國慶酒會，這也是辦事處連續第四年在擁有台灣鯨鯊的場館慶祝國慶。處長林主恩偕夫人及同仁，與美國聯邦、州及地方官員、多國駐亞特蘭大總領事、商界、學界及僑胞近300人同賀。

台灣就讀色岱爾軍校生持旗入場。(駐亞城辦事處提供)
台灣就讀色岱爾軍校生持旗入場。(駐亞城辦事處提供)

酒會由4名就讀南卡州色岱爾軍校(the Citadel)的台灣軍校生持旗進場揭幕，現場並演唱台美兩國國歌。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞。(駐亞城辦事處提供)
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞。(駐亞城辦事處提供)

林主恩致詞以「讓人民有感的外交」為主軸，表示台美夥伴關係持續深化，台灣經濟受半導體、人工智慧(AI)等高科技產業帶動，台灣企業宣布對美投資規模已逾3000億元，部分投資落腳美國東南6州，創造就業及產業合作機會。

林主恩夫婦與政要共同切蛋糕。(駐亞城辦事處提供)
林主恩夫婦與政要共同切蛋糕。(駐亞城辦事處提供)

他指出，台灣與阿拉巴馬、喬治亞、肯塔基、田納西、北卡及南卡等6州，在高科技人才培育、教育、研究及產業投資等領域合作日益密切，未來將進一步推動AI、醫療、航太及災害韌性等合作。

聯邦眾議員強森（Hank Johnson）致詞。(駐亞城辦事處提供)
聯邦眾議員強森（Hank Johnson）致詞。(駐亞城辦事處提供)
肯塔基州務卿亞當斯（Michael Adams）致詞。(駐亞城辦事處提供)
肯塔基州務卿亞當斯（Michael Adams）致詞。(駐亞城辦事處提供)
南卡州務卿哈蒙（Mark Hammond）致詞。(駐亞城辦事處提供)
南卡州務卿哈蒙（Mark Hammond）致詞。(駐亞城辦事處提供)

聯邦眾議員強森(Hank Johnson)、南卡州務卿哈蒙(Mark Hammond)、肯塔基州務卿亞當斯(Michael Adams)及Fulton郡長匹特(Robb Pitts)等出席致賀；另有多名聯邦及地方官員透過影片祝賀。

Fulton郡長匹特（Robb Pitts）致詞。(駐亞城辦事處提供)
Fulton郡長匹特（Robb Pitts）致詞。(駐亞城辦事處提供)

現場並有台灣企業設攤及珍珠奶茶，中華航空與長榮航空各提供台北往返機票抽獎，為酒會增添高潮。

精華 FAQ

  • 活動由駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處於喬治亞水族館舉行，這也是該處連續第4年在館內慶祝國慶。場地因有台灣鯨鯊而具象徵意義，現場氣氛熱烈。

  • 林主恩以「讓人民有感的外交」為主軸，指出台美夥伴關係持續深化，台灣高科技產業帶動經濟成長，台企對美投資規模已逾3000億元，並創造更多合作與就業機會。

  • 現場有美國聯邦、州及地方官員，多國總領事、商界、學界及僑胞近300人出席，並由台灣軍校生持旗進場、演唱國歌，另有企業攤位、珍奶與機票抽獎，展現台美交流熱度。

中華民國 亞特蘭大 南卡

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