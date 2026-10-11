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美太陽能政策劇烈波動 喬州QCells續擴張

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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太陽能電池製造商QCells決定擴張其位於喬治亞州卡特斯維爾(Cartersvi...
太陽能電池製造商QCells決定擴張其位於喬治亞州卡特斯維爾(Cartersville)的工廠，不將再局限於組裝太陽能板的主要零件。(Qcells North America臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

QCells加碼投資喬州工廠，凸顯美國重建太陽能供應鏈的進展，但拜登與川普政策路線迥異、變動頻繁，也讓產業面臨更高成本與不確定性。

今年6月，太陽能電池製造商QCells決定擴大喬治亞州卡特斯維爾(Cartersville)工廠生產，從原本組裝太陽能板主要零件，進一步建立完整生產線，預計10月底前將所有生產流程集中在同一廠區。公司對外事務副總裁貝爾(Scott Bell)表示，該項目投資25億元，用水350萬加侖、發電90兆瓦，並使用60噸化學品，建設規模龐大。

QCells擴廠被視為美國重建太陽能供應鏈的重要里程碑。自2010年代以來，中國憑藉低成本主導全球太陽能板生產。基於國家安全、勞工權益、創造就業及清潔能源等考量，拜登川普政府都試圖將製造業帶回美國，但採取的手段不同。

拜登政府2022年「通貨膨脹削減法案」(IRA)以稅收抵免鼓勵本土製造。已在喬州道爾頓(Dalton)擁有大型太陽能板工廠的韓國QCells表示，相關優惠是其投資卡特斯維爾新廠的主要原因。

川普政府則偏向以關稅及進口限制扶植本土業者，並計畫12月起對太陽能電池關鍵原料多晶矽加徵新關稅並設定最低進口價格。去年的「又大又美法案」取消大部分清潔能源稅收抵免，同時限制使用中國等特定國家設備的項目取得剩餘優惠，可能有助QCells等美國製造商與低價中國進口產品競爭。

不過，業界擔憂政策反覆帶來新的風險。亞特蘭大太陽能開發商Cherry Street Energy技術長Damiani表示，美國建立完整供應鏈非常重要，但最大的障礙可能正是政策不斷改變。

荷蘭國際集團(ING)研究員張(Coco Zhang)表示，已投入數十億元、耗時逾三年建廠的QCells仍有機會成功，但資金較少的製造商處境更加困難。長期而言，美國太陽能產業仍可能逐步轉向本土生產；短期內，稅收優惠縮減、關稅增加及政策不確定性，也可能提高新太陽能項目的成本並削弱投資意願。

精華 FAQ

  • QCells看準美國重建太陽能供應鏈的機會，並受IRA稅收抵免吸引，決定把卡特斯維爾工廠升級為完整產線，集中主要製程以擴大美國本土製造能力。

  • 拜登政府主要透過IRA提供稅收抵免，鼓勵企業在美投資設廠；川普政府則偏向以關稅、進口限制與最低進口價格，直接提高外國產品進入美國市場的門檻。

  • 業界擔心政策反覆會讓企業難以規畫長期投資，尤其是資金較少的製造商更脆弱；短期內，稅收優惠縮減與關稅上升也可能推高新案成本。

拜登 川普 喬州

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