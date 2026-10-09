台灣十鼓擊樂團亞城慶雙十 精采饗宴全場觀眾起立鼓掌

「十鼓擊樂團」文化訪問團蒞臨亞特蘭大巡演。(僑教中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣十鼓擊樂團受僑委會遴選赴亞特蘭大演出，以多元鼓樂慶祝雙十，獲全場起立鼓掌，並展現台灣文化軟實力與僑界凝聚力。

為慶祝中華民國 115年雙十，中華民國僑務委員會特別遴選來自台南、享譽國際的「十鼓擊樂團」組成文化訪問團，日前在肯尼索州立大學舞蹈劇院(Kennesaw State University Dance Theater)登場，精采絕倫的鼓樂饗宴贏得全場觀眾起立鼓掌。

為慶祝中華民國115年雙十，中華民國僑務委員會特別遴選來自台南、享譽國際的「十鼓擊樂團」組成文化訪問團蒞臨亞特蘭大巡演。(僑教中心提供)

駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處處長林主恩感謝各僑團與贊助商參與，並表示國慶巡演正是為了感念海外僑胞長期以來對家鄉的忠誠支持與卓越貢獻。

喬治亞州 參議員兼台灣事務小組聯合主席雷特(Michael "Doc" Rhett)及富爾頓郡委員會主席皮茨(Robert Pitts)均出席，並高度讚揚台灣僑民對當地教育、經濟與科技等領域的重大貢獻，肯定台美兩地穩固堅實的深厚友誼。

此次「十鼓擊樂團」的鼓樂饗宴贏得全場掌聲。(僑教中心提供)

由團長邱太三帶領的十鼓擊樂團與手合鐵鼓樂團，當晚帶來多首融合傳統民俗、古典與現代搖滾元素的精采曲目，以熱情澎湃的鼓聲與活潑的現場互動征服全場。

本活動由亞特蘭大僑界急難救助協會主辦，共同召集人呂志全僑務諮詢委員與僑務委員陸復泰帶領，在13大僑團共同努力下，不僅為當地僑胞帶來難忘的家鄉藝術饗宴，更透過文化展現台灣豐富的創意與軟實力。