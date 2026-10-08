北卡亞洲節慶祝美國獨立250年 吸引萬人參與
北卡亞洲節在Koka Booth劇場登場，藉由龍舟賽、文化表演與公益服務慶祝美國獨立250周年，並凸顯亞裔對北卡與台美交流的重要貢獻。
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北卡亞洲節在Koka Booth劇場登場，藉由龍舟賽、文化表演與公益服務慶祝美國獨立250周年，並凸顯亞裔對北卡與台美交流的重要貢獻。
當年由三位華裔女性創立的北卡亞裔服務中心(Asian Focus)，上周與凱瑞(Cary)聯手，在Koka Booth露天劇場舉辦第11屆亞洲節，同時慶祝美國獨立250周年，吸引上萬民眾參加。
亞洲節是北卡三角地區唯一舉辦龍舟比賽的大型節慶，今年共有43支龍舟隊競渡，現場並設近百個攤位、50多場舞台表演，以及兒童遊戲、免費健康篩檢和諮詢服務，展現多元亞洲文化。
開幕式由WRAL台裔主播周淩曦(Renee Chou)主持，海外青年文化大使(FASCA)洛麗分會演唱美國國歌。北卡國會眾議員羅斯(Deborah Ross)表示，美國建國250年來，亞裔的成就與貢獻不可或缺，也是北卡發展的重要力量。
亞裔服務中心主席褚芸烈感謝社區、贊助商及志工支持。駐亞特蘭大辦事處處長林主恩為龍舟點睛，肯定中心搭建多元文化橋梁，並介紹台灣半導體產業，指出台灣雖僅約北卡四分之一大，卻是美國第四大貿易夥伴，北卡州長史坦(Josh Stein)去年10月也曾率團訪台。
北卡司法部代表也到場轉達總檢察長傑克森(Jeff Jackson)祝福。亞裔服務中心今年另贊助「不讓女性受苦計畫」(No Woman No Girl Initiative)及慈濟基金會，持續扶助弱勢。該中心長期協助亞裔及移民跨越語言與文化障礙，融入美國社會。
活動由北卡亞裔服務中心與凱瑞市共同舉辦，地點在Koka Booth露天劇場，並舉行第11屆亞洲節。現場吸引上萬民眾參與，也同步慶祝美國獨立250周年。 今年共有43支龍舟隊競渡，並設有近百個攤位、50多場舞台表演，另有兒童遊戲、免費健康篩檢與諮詢服務。它也是北卡三角地區唯一舉辦龍舟比賽的大型節慶。 開幕式由WRAL台裔主播周淩曦主持，羅斯、林主恩與北卡司法部代表等也到場。各方肯定亞裔對美國建國與北卡發展的貢獻，並強調台美交流與社區扶助的重要性。
精華 FAQ
活動由北卡亞裔服務中心與凱瑞市共同舉辦，地點在Koka Booth露天劇場，並舉行第11屆亞洲節。現場吸引上萬民眾參與，也同步慶祝美國獨立250周年。
今年共有43支龍舟隊競渡，並設有近百個攤位、50多場舞台表演，另有兒童遊戲、免費健康篩檢與諮詢服務。它也是北卡三角地區唯一舉辦龍舟比賽的大型節慶。
開幕式由WRAL台裔主播周淩曦主持，羅斯、林主恩與北卡司法部代表等也到場。各方肯定亞裔對美國建國與北卡發展的貢獻，並強調台美交流與社區扶助的重要性。
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