北卡亞洲節慶祝美國獨立250年 吸引萬人參與

貴賓和核心工作團隊手持美國獨立250周年小旗。(記者王明心/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 北卡亞洲節在Koka Booth劇場登場，藉由龍舟賽、文化表演與公益服務慶祝美國獨立250周年，並凸顯亞裔對北卡與台美交流的重要貢獻。

當年由三位華裔 女性創立的北卡亞裔 服務中心(Asian Focus)，上周與凱瑞(Cary)聯手，在Koka Booth露天劇場舉辦第11屆亞洲節，同時慶祝美國獨立250周年，吸引上萬民眾參加。

亞洲節是北卡三角地區唯一舉辦龍舟比賽的大型節慶，今年共有43支龍舟隊競渡，現場並設近百個攤位、50多場舞台表演，以及兒童遊戲、免費健康篩檢和諮詢服務，展現多元亞洲文化。

開幕式由WRAL台裔主播周淩曦(Renee Chou)主持，海外青年文化大使(FASCA)洛麗分會演唱美國國歌。北卡國會眾議員羅斯(Deborah Ross)表示，美國建國250年來，亞裔的成就與貢獻不可或缺，也是北卡發展的重要力量。

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩為龍舟點睛。(記者王明心/攝影)

亞裔服務中心主席褚芸烈感謝社區、贊助商及志工支持。駐亞特蘭大辦事處處長林主恩為龍舟點睛，肯定中心搭建多元文化橋梁，並介紹台灣半導體產業，指出台灣雖僅約北卡四分之一大，卻是美國第四大貿易夥伴，北卡州長史坦(Josh Stein)去年10月也曾率團訪台。

北卡司法部代表也到場轉達總檢察長傑克森(Jeff Jackson)祝福。亞裔服務中心今年另贊助「不讓女性受苦計畫」(No Woman No Girl Initiative)及慈濟基金會，持續扶助弱勢。該中心長期協助亞裔及移民跨越語言與文化障礙，融入美國社會。

大會贊助慈濟基金會，由主席褚芸烈 (中) 頒發，洛麗聯絡處負責人高耀民(左)代表慈濟接受。(記者王明心/攝影)

海外青年文化大使(FASCA)洛麗分會成員演唱美國國歌，揭開亞洲節序幕。(記者王明心/攝影)