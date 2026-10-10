喬州眾院99選區選戰升溫 韓裔候選人Michelle Kang競選看板多處遭破壞

Michelle Kang積極參與各類活動。(競選團隊提供，右下photo credit/Boon Vong)

喬治亞州第99選區選戰升溫。民主黨候選人、韓裔 社區領袖米歇爾·姜(Michelle Kang)的競選團隊10月5日表示，近期在選區內多處設置的競選看板遭到蓄意破壞或毀損。姜對此表示，選舉應由選民根據候選人的政績、立場及攸關居民生活的議題作出選擇，而不應受到恐嚇或破壞競選財物等行為干擾。

第99選區位於Gwinnett County，包括Suwanee及Duluth、及Sugar Hill部分地區。姜今年代表民主黨再度參選，挑戰共和黨籍現任州眾議員Matt Reeves。她的競選團隊表示，第99選區已被喬州 民主黨列為2026年期中選舉第一級(Tier 1)重點選區之一，希望藉此爭取翻轉席次。

競選團隊提供的照片顯示，其中一面大型姜競選看板遭人以黑色顏料或噴漆大面積塗畫。該看板位於Suwanee的Old Peachtree Road與Satellite Boulevard附近；照片中，看板兩旁還可看到對手的競選標誌。

姜指出，「這不是第99選區應有的選舉方式。」選民應該根據候選人本身、過去紀錄，以及他們對直接影響居民生活各項議題的立場作出決定，而不是透過恐嚇或破壞競選財物影響選舉。

姜表示，這些事件不會改變她競選的重點。她目前關注的議題包括醫療及住房成本持續上升、強化公立學校，以及協助勞工家庭等。「這才是這場選舉應該討論的事情，也是我會繼續專注的地方。」

競選團隊表示，目前正記錄各起看板遭破壞事件，並呼籲任何目擊破壞行為或掌握相關資訊的民眾，向當地執法單位報案。姜並表示，她仍將繼續走入社區、與居民直接交談，聽取選民聲音。

據了解，姜在2024年首度角逐第99選區州眾議員席次時，僅以621票之差落敗對手Reeves。今年捲土重來，也使這場選戰受到更多關注。

姜1992年自韓國移民喬州，在當地生活已超過30年。身為三名女兒的母親，她曾在喬州經營零售商店，也曾在Gwinnett經營餐廳。移民美國前，她曾在韓國大型律師事務所擔任律師助理，從事智慧財產權相關工作；初到美國時，則曾在乾洗店擔任收銀員。

她曾表示，從移民及小企業經營者的親身經驗中，看到許多政府資源未必能順利到達真正需要協助的家庭及社區，也因此逐漸萌生投入公共服務的想法。她41歲開始攻讀公共行政碩士(MPA)，43歲取得學位，之後投入移民、少數族裔及勞工家庭相關的社區工作。

在今年競選政見方面，姜將可負擔托兒、住房、公立教育、醫療、移民政策及小企業列為主要議題。她主張增加州政府對托兒服務的投入、提高教師薪資及特殊教育資源、擴大醫療補助(Medicaid)，並簡化小企業許可程序及增加融資機會。

面對這次競選看板遭破壞事件，姜表示，第99選區選民值得看到一場認真討論社區未來的選舉，而她將繼續與選民接觸，「確保他們的聲音被聽見」。

更多資訊請參閱 www.michellekangforga.com。

民主黨籍候選人Michelle Kang競選看板遭到破壞。(競選團隊提供)