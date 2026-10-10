我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐沖繩美軍涉殺人案 魯比歐允全力配合調查

賀錦麗丈夫私下表示 盼她2028不要選總統

Cooper百年琴行鋼琴陪伴一生 精選傳統、數位鋼琴優惠

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Cooper琴行有各類型鋼琴供選購。(Cooper提供)
Cooper琴行有各類型鋼琴供選購。(Cooper提供)

新學年開始，家長忙著為孩子添購書包、文具、電腦等各種學習用品，但大多數用品用上一、兩年就得汰換。百年琴行Cooper Piano今年開學季提出一個不同的想法：「School supplies last a semester. A piano lasts a lifetime.」開學用品可能只用一個學期，一架好鋼琴卻能陪伴孩子成長，甚至成為全家共同珍藏的回憶。

「The one thing you buy for school this year that never wears out.」是Cooper Piano今年開學促銷的主題。與一般消耗性的開學用品不同，鋼琴不但可以長期使用，更能隨著孩子的學習程度一路陪伴成長。所以Cooper琴行為迎接新學年推出，推出精選傳統鋼琴(acoustic piano)及數位鋼琴(digital piano)特別優惠價格，部分優惠僅限店內提供。

對剛開始接觸音樂的孩子而言，一架適合的鋼琴可以建立練習習慣；對已學琴數年的學生來說，新學年也可能是重新評估現有鋼琴、升級樂器的好時機。Cooper琴行提供從入門到專業演奏等不同等級琴款，讓家長可依孩子程度、家庭空間及預算挑選。

創立於1906年的Cooper琴行今年邁入120週年，目前由家族第五代Laura Cooper主持。琴行提供直立鋼琴、平台鋼琴、數位鋼琴、自動演奏鋼琴，以及全新、二手和專業翻新琴款，包括Yamaha、Kawai、Schimmel、Baldwin、Roland等知名品牌。

除了購琴，Cooper琴行還提供鋼琴課程，並有調音、維修、翻新、搬運、存放及Trade-In換琴等服務，由專業團隊提供從選琴、學琴到日後保養的一站式服務。

Cooper琴行新展廳位於5940 Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341，距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，對亞特蘭大華人家庭相當方便。店內另有showroom-exclusive專屬優惠。有意為孩子開始學琴、升級現有鋼琴，或想親自比較傳統與數位鋼琴的家庭，可把握優惠期間前往展廳試彈選購。電話：404-329-1663、404-793-8983，簡訊：404-905-3587，網站：cooperpiano.com。

Cooper琴行新址距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，地...
Cooper琴行新址距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，地處華人社區生活圈核心。(Cooper提供)

精華 FAQ

  • 主打「School supplies last a semester. A piano lasts a lifetime.」，強調開學用品多半短期使用，但一架好鋼琴能長久陪伴孩子成長，也能成為全家珍藏的共同回憶。

  • 琴行精選傳統鋼琴與數位鋼琴特別優惠，並涵蓋直立鋼琴、平台鋼琴、自動演奏鋼琴，以及全新、二手和翻新琴款，品牌包括Yamaha、Kawai、Schimmel、Baldwin、Roland等。

  • Cooper琴行還提供鋼琴課程，以及調音、維修、翻新、搬運、存放和Trade-In換琴等服務，讓家長能從選琴、學琴到後續保養，都由同一團隊協助完成。

上一則

賀錦麗丈夫私下表示 盼她2028不要選總統

下一則

喬州眾院99選區選戰升溫 韓裔候選人Michelle Kang競選看板多處遭破壞

延伸閱讀

師大大師藝術節法拉盛登場 歌劇、弦樂齊聚

師大大師藝術節法拉盛登場 歌劇、弦樂齊聚
談藝／鳥鳴入樂 Kai Frueh在巴赫與羽翼之間

談藝／鳥鳴入樂 Kai Frueh在巴赫與羽翼之間
北美紅學會舉辦「翰墨飄香‧月滿紅樓」中秋雅集

北美紅學會舉辦「翰墨飄香‧月滿紅樓」中秋雅集
「明月共笙歌」音樂會 多元表演奏出離合悲歡

「明月共笙歌」音樂會 多元表演奏出離合悲歡

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

2026-10-05 13:43

超人氣

更多 >
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這
近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單
川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」