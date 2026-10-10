Cooper百年琴行鋼琴陪伴一生 精選傳統、數位鋼琴優惠

Cooper琴行有各類型鋼琴供選購。(Cooper提供)

新學年開始，家長忙著為孩子添購書包、文具、電腦等各種學習用品，但大多數用品用上一、兩年就得汰換。百年琴行Cooper Piano今年開學季提出一個不同的想法：「School supplies last a semester. A piano lasts a lifetime.」開學用品可能只用一個學期，一架好鋼琴卻能陪伴孩子成長，甚至成為全家共同珍藏的回憶。

「The one thing you buy for school this year that never wears out.」是Cooper Piano今年開學促銷的主題。與一般消耗性的開學用品不同，鋼琴不但可以長期使用，更能隨著孩子的學習程度一路陪伴成長。所以Cooper琴行為迎接新學年推出，推出精選傳統鋼琴(acoustic piano)及數位鋼琴(digital piano)特別優惠價格，部分優惠僅限店內提供。

對剛開始接觸音樂的孩子而言，一架適合的鋼琴可以建立練習習慣；對已學琴數年的學生來說，新學年也可能是重新評估現有鋼琴、升級樂器的好時機。Cooper琴行提供從入門到專業演奏等不同等級琴款，讓家長可依孩子程度、家庭空間及預算挑選。

創立於1906年的Cooper琴行今年邁入120週年，目前由家族第五代Laura Cooper主持。琴行提供直立鋼琴、平台鋼琴、數位鋼琴、自動演奏鋼琴，以及全新、二手和專業翻新琴款，包括Yamaha、Kawai、Schimmel、Baldwin、Roland等知名品牌。

除了購琴，Cooper琴行還提供鋼琴課程，並有調音、維修、翻新、搬運、存放及Trade-In換琴等服務，由專業團隊提供從選琴、學琴到日後保養的一站式服務。

Cooper琴行新展廳位於5940 Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341，距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，對亞特蘭大華人家庭相當方便。店內另有showroom-exclusive專屬優惠。有意為孩子開始學琴、升級現有鋼琴，或想親自比較傳統與數位鋼琴的家庭，可把握優惠期間前往展廳試彈選購。電話：404-329-1663、404-793-8983，簡訊：404-905-3587，網站：cooperpiano.com。

Cooper琴行新址距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，地處華人社區生活圈核心。(Cooper提供)