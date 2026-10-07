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超過2000名喬州合法移民 或失白卡資格

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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文章摘要整理：

喬州因聯邦H.R.1移民限制調整Medicaid資格，至少2213名合法移民恐最早本月失去白卡，相關通知已發出，州府也提醒民眾及時更新資料。

至少有2213名合法居住在喬治亞州的移民可能最早將在本月失去醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)資格。喬州社會福務廳(Dept. of Human Services)發言人表示，隨著新的聯邦移民限制措施的實施，該州仍在繼續進行醫療補助資格審查。

根據喬州綜合健康保險委員會(Comprehensive Health Coverage Commission)最近的一份報告，此前被稱為「大又美法案」(One Big Beautiful Bill)的H.R. 1法案所實施的限制措施，將使多達5000名合法居住在喬州的移民面臨失去白卡和兒童健康保險計畫(PeachCare for Kids)的風險。

喬州社區衛生部門(DCH)發言人在電郵中表示，該部門已於9月開始通知可能受到影響的人群，包括參與「健康保險之路」(Pathways to Coverage)計畫的成年人。

「9月1日，綜合資格認證系統Gateway已向所有Pathways會員發送了關於即將發生的變化的通知。該通知信將繼續每月發送給所有新加入Pathways的會員，直至年底。另外，喬州衛生廳(DCH)還將更新外部網站和電話語音應答提示，以便為透過電話接收訊息的用戶提供更清晰的訊息。而喬州也正繼續評估該法案對本州及其潛在受影響人群的影響，」DCH發言人羅伯茨(Fiona Roberts)表示。

這波調整並非針對所有合法移民。依新規，部分過去符合Medicaid或PeachCare資格的難民、獲准庇護者、人道假釋者及其他特定人道身分類別，可能受到新的資格限制；符合規定的永久居民(綠卡持有人)及其他豁免對象，仍可能繼續享有保障。

州府提醒，收到Gateway通知者應仔細查看資格審查要求，並及時更新地址、收入、家庭成員及移民身分等資料，若被要求補交證明，應在期限內完成，以免因未回覆通知或資料不完整而造成醫療保障中斷。

精華 FAQ

  • 新規主要影響部分過去符合Medicaid或PeachCare資格的難民、獲准庇護者、人道假釋者及其他特定人道身分類別；符合規定的永久居民與部分豁免對象，則可能仍可保有保障。

  • 依報導，至少有2213名合法居住在喬治亞州的移民可能最早在本月失去Medicaid資格；州級報告則進一步估計，受H.R.1影響的潛在人數最高可達5000人。

  • 州府提醒，收到通知者應仔細查看資格審查要求，並及時更新地址、收入、家庭成員及移民身分等資料；若被要求補交證明，也要在期限內完成回覆，以免保障中斷。

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