喬州數據中心 2030後成長估將急劇放緩

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州數據中心快速擴張，但Greenlink報告指出2030年後成長可能明顯放緩，電力需求被高估恐導致新電廠與擱淺資產風險。

在全美如火如荼新建數據中心之際，喬治亞州 領先其他州。根據喬治亞理工學院(Georgia Tech)的報告指稱，該州擁有超過200個數據中心；而亞特蘭大 憲報(AJC)報導表明，亞特蘭大是現今擁有全美最大的數據中心項目群聚所在地之一。

據報導，憑藉這種發展勢頭，公用事業公司正計畫在整個東南地區擴展數據中心專案。然而，喬州 Greenlink Analytics and Science公司的報告卻對此持懷疑態度，表示有至多0.2%的可能性高估了數據中心的成長。

在WABE的「深入探討」(Closer Look)節目中，Greenlink分析總監古默曼(Etan Gumerman)表示，數據中心希望落腳喬州，但其需要多少電力才是爭議的焦點。

「公用事業須獲得公用事業委員會的許可才能建造新的發電廠，」古默曼說。 「所以他們預測『我們預計會新增100個數據中心，需要10吉瓦(gigawatts)的新電力；所以我們需要新建這些發電廠。』而其他人和專家可能會提出反對意見。」他分析，就是因為上述計算方式決定了是否需要新建發電廠。

該報告預計數據中心的成長將在2030年後「急劇放緩」。行業預測顯示，數據中心到2030年之前將保持強勁增長(年增長率8-22%)，但所有可靠的模型都顯示，此後年增長率將降至1-7%之間。」然而，分析師指出，如公用事業公司建設的基礎設施無法滿足需求，「納稅人可能會為數十億元的擱淺資產買單，並對環境和健康產生連鎖反應。」

「當一個數據中心落腳本地，聲稱需要3吉瓦的電力時，指的是所有設備始終滿載運轉的情況。但通常情況下，實際需要的電力遠沒有這麼多，」喬州科學(Science for Georgia)執行董事夏爾馬(Amy Sharma)表示。

專家表示，技術進步應該能夠使「未來十年內區域數據中心的總負載基本保持穩定，即使人工智慧工作負載不斷增長」。報告指出，目前冷卻系統、硬體設計和演算法效率的提升正在積極降低預期的能源消耗。