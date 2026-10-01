喬州生活成本沉重 48%居民難扛醫療費

面臨與住房、食物、醫療保健或托兒相關負擔之人口比率。（資料來源：Family Economic Well-Being Index, Georgetown Center on Poverty and Inequality、製表：記者林昱瑄）

AI摘要 文章摘要整理： 喬治城大學研究指出，喬治亞州居民在食品與醫療支出上普遍比全美更吃緊，尤其醫療負擔最為沉重，且多重基本生活壓力也相當普遍。

喬治城大學(Georgetown University)最新研究顯示，喬治亞州 居民支付食品及醫療費用所面臨的經濟壓力，比全美整體情況更加嚴重，其中超過三分之一居民難以負擔食品開銷，近半數則面臨沉重的醫療費用負擔。

喬治城貧窮與不平等中心(Georgetown Center on Poverty and Inequality)24日公布最新「家庭經濟福祉指數」(Family Economic Well-Being Index)，分析家庭負擔托兒、食品、醫療及住房四項基本生活需求的能力。

研究顯示，36%的喬治亞州居民在食品支出方面屬於「負擔沉重」或「負擔極為沉重」，高於全美的32%；醫療費用方面差距更大，喬州 有48%居民面臨沉重或極為沉重的負擔，全美平均則為41%。

醫療保健是喬州最常見的負擔。該指數將家庭負擔定義為：當預估的保費和自付醫療費用達到家庭收入的至少10%時，即被視為負擔沉重。以此標準衡量，受影響的喬州居民比率比全美平均高出7%。

食品成本給36%的喬州居民帶來負擔，而全美平均為32%。研究人員使用美國農業部的低成本食品計畫估算食品成本，並將食品成本達到家庭收入的至少18%時視為負擔。

住房是喬州與全美平均接近的領域之一。32%的喬州居民其家庭面臨住房負擔，而全美平均為33%。當房租或抵押貸款以及水電費支出達到家庭收入的至少30%時，該家庭即達到住房負擔的門檻。

另外，在喬州有6歲以下兒童的家庭中，53%面臨托兒負擔，然低於全美61%的平均水平。

兒童保育百分比描述的是有幼兒的家庭，而住房、食品和醫療保健百分比描述的是受影響家庭的居民。這些數字不應相加，因為同一個家庭可能面臨不只一項負擔。

報告並發現，許多喬州人同時面臨多項負擔。在喬州，19%的人面臨四類負擔中的至少三類，高於全美比率16%。

另有21%的喬州人面臨兩項負擔，29%的人僅面臨一項負擔。約30%的居民沒有任何一項負擔。此數據由於百分比經過四捨五入，因此總和不等於100%。

喬州與全美約70%的人口面臨至少一項基本需求負擔的比例相符，但喬州在醫療保健和食品負擔方面的比例更高，而在有幼兒的家庭中，托兒負擔則更低。