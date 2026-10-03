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美豐銀行業績穩健成長 Pooler新分行年底登場 瞄準汽車產業商機

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美豐銀行總部位於喬治亞州Doraville市，圖為該公司負責人於2023年時為金...
美豐銀行總部位於喬治亞州Doraville市，圖為該公司負責人於2023年時為金融大樓開幕剪綵。

美豐銀行(Metro City Bank)2026年持續展現穩健發展動能，在完成第一IC銀行(First IC Bank)併購、擴大全美服務網絡後，又將目光投向快速發展的喬治亞州沿海地區，計畫今年底前在Pooler市增設新分行，服務Pooler、Savannah及周邊地區居民與企業，並因應當地汽車製造業及相關供應鏈發展，帶來的金融商機。

Pooler新分行位於40 William Blakely Crossing, Pooler, GA 31322，預計2026年底左右開始營運。新分行加入後，除了進一步深化喬治亞州市場布局，更使得美豐銀行全美擁有28家全功能分行及兩處貸款辦公室。

Pooler新分行 布局喬州沿海市場

Pooler緊鄰Savannah，並位處I-16與I-95兩條主要州際公路交會的交通樞紐，新分行附近並有Costco等大型商業設施。當地近年人口、住宅、商業及產業快速發展，加上汽車製造業及相關供應鏈企業陸續進駐，帶動就業與經濟活動，使Pooler成為喬州沿海地區重要的成長市場。

美豐銀行此次選擇在Pooler設立新分行，也將進一步強化該銀行在Savannah都會區及喬州沿海地區的服務布局。

總資產44.7億元 獲利能力維持穩健

根據美豐銀行向聯邦金融機構檢查委員會(Federal Financial Institutions Examination Council，FFIEC)提交、截至2026年6月30日的第二季Call Report，美豐銀行總資產約達44.7億美元，已屬資產30億至100億美元級距的商業銀行。

第二季資產報酬率(Return on Assets)為1.94%，淨利差(Net Interest Margin)4.07%，效率比率(Efficiency Ratio)40.95%，Tier 1槓桿比率11.08%；不良貸款比率為0.44%，貸存比(Loans to Deposits)為111.51%。

截至6月底，美豐銀行今年累計淨利為4458萬7000美元，同期淨利息收入達8852萬6000美元。

完成第一IC併購 擴大跨州服務網絡

美豐銀行2025年底完成第一IC銀行併購，成為其發展歷程的重要里程碑。母公司MetroCity Bankshares, Inc.於2025年12月1日營業結束後完成對第一IC控股公司(First IC Corporation)的收購，進一步將服務網絡擴展至喬治亞、阿拉巴馬、佛羅里達、加州、紐約、紐澤西、德州及維吉尼亞等八州。

美豐銀行2006年從亞特蘭大亞裔社區起步，以房屋貸款、中小企業及SBA/USDA貸款等業務建立市場基礎，之後逐步向外州發展；第一IC銀行加入後，進一步擴大跨州服務範圍。

美豐銀行總行位於喬州Doraville市的百福大道(Buford Highway...
美豐銀行總行位於喬州Doraville市的百福大道(Buford Highway)上。

精華 FAQ

  • 因Pooler位於Savannah附近，且處於I-16與I-95交會的交通樞紐，近年人口、住宅與商業快速成長，汽車製造與供應鏈進駐也帶來明顯金融需求。

  • 截至2026年6月30日，總資產約44.7億美元，第二季ROA為1.94%，淨利差4.07%，效率比率40.95%，不良貸款比率0.44%，整體獲利與資產品質均穩定。

  • 併購完成後，美豐銀行服務網絡擴展至喬治亞、阿拉巴馬、佛羅里達、加州、紐約、紐澤西、德州及維吉尼亞等8州，並增至28家全功能分行與2處貸款辦公室。

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