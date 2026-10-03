我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

喬州Norcross貓隻驗出狂犬病 已知二人遭攻擊

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞特蘭大地區的飼主，應盡快確認家中寵物的狂犬病疫苗仍在有效期限內。示意圖，非患症...
亞特蘭大地區的飼主，應盡快確認家中寵物的狂犬病疫苗仍在有效期限內。示意圖，非患症貓隻。

喬治亞州Gwinnett郡衛生官員表示，諾克羅斯(Norcross)地區一隻母貓經檢驗證實感染狂犬病。這隻貓日前曾攻擊兩人，當局提醒附近居民提高警覺，避免接近行為異常的流浪或野生動物。

諾克羅斯位於亞特蘭大東北郊區，該地區是喬州亞裔居民和商家聚集的城市。事件發生於9月24日，地點位於諾克羅斯Jimmy Carter Blvd. 4300號路段附近。該隻母貓在攻擊兩人後接受狂犬病檢測，結果呈陽性反應。

Gwinnett郡動物福利與執法部門(Gwinnett County Animal Welfare and Enforcement)以及Gwinnett、Newton及Rockdale三郡聯合公共衛生局(GNR Public Health)提醒，狂犬病可經由受感染動物的咬傷或抓傷傳染給人類及寵物。居民若發現狐狸、貓或其他動物出現異常行為，應保持距離，切勿自行接近或捕捉。

衛生官員也呼籲飼主確認家中寵物的狂犬病疫苗仍在有效期限內。根據美國州公共衛生獸醫協會(National Association of State Public Health Veterinarians)相關指引，未接種狂犬病疫苗的狗或貓若曾接觸染病動物，可能必須接受長達4個月的嚴格隔離，並依規定接種疫苗。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，狂犬病毒會侵襲中樞神經系統，人類感染後若未及時接受治療，幾乎都會致命。早期症狀可能包括發燒、頭痛、全身無力及身體不適等。

衛生部門強調，任何人若遭流浪動物或疑似感染狂犬病的動物咬傷或抓傷，都不應等待症狀出現，應立即就醫，並主動告知醫護人員可能接觸狂犬病的情況，以評估是否需要接受暴露後預防治療。

民眾也可致電GNR公共衛生局770-339-4260，要求聯絡值班流行病學人員(on-call epidemiologist)。

若發現動物出現異常或具攻擊性行為，需要相關單位前往處理，可致電Gwinnett Animal Welfare and Enforcement Bite Office，電話770-339-3200，分機5576。

精華 FAQ

  • Gwinnett郡衛生官員指出，Norcross一隻母貓經檢測確認感染狂犬病，且在9月24日曾攻擊2人，地點位於Jimmy Carter Blvd. 4300號路段附近。

  • 當局提醒民眾若看到狐狸、貓或其他動物出現異常、攻擊性行為，應保持距離，不要自行接近、捕捉或觸碰，並通報相關單位處理。

  • 若遭流浪動物或疑似感染狂犬病動物咬傷、抓傷，應立即就醫並主動告知暴露情況，以評估是否需預防治療；也可致電GNR公共衛生局770-339-4260或Gwinnett Animal Welfare and Enforcement Bite Office 770-339-3200分機5576。

喬州 亞特蘭大 寵物

上一則

萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

下一則

關41年 猶他州死囚DNA不符獲保釋

延伸閱讀

防疫拉警報 檀香山港負鼠再現蹤

防疫拉警報 檀香山港負鼠再現蹤
洛縣2社區再爆斑疹傷寒疫情 今年已109例

洛縣2社區再爆斑疹傷寒疫情 今年已109例
南布碌崙流浪貓疑遭集體毒殺 參議員懸賞緝嫌

南布碌崙流浪貓疑遭集體毒殺 參議員懸賞緝嫌
北加夫婦遭熊攻擊身受重傷 愛犬護主亡

北加夫婦遭熊攻擊身受重傷 愛犬護主亡

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味