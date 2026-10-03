喬州Norcross貓隻驗出狂犬病 已知二人遭攻擊

亞特蘭大地區的飼主，應盡快確認家中寵物的狂犬病疫苗仍在有效期限內。示意圖，非患症貓隻。

喬治亞州Gwinnett郡衛生官員表示，諾克羅斯(Norcross)地區一隻母貓經檢驗證實感染狂犬病。這隻貓日前曾攻擊兩人，當局提醒附近居民提高警覺，避免接近行為異常的流浪或野生動物。

諾克羅斯位於亞特蘭大 東北郊區，該地區是喬州 亞裔居民和商家聚集的城市。事件發生於9月24日，地點位於諾克羅斯Jimmy Carter Blvd. 4300號路段附近。該隻母貓在攻擊兩人後接受狂犬病檢測，結果呈陽性反應。

Gwinnett郡動物福利與執法部門(Gwinnett County Animal Welfare and Enforcement)以及Gwinnett、Newton及Rockdale三郡聯合公共衛生局(GNR Public Health)提醒，狂犬病可經由受感染動物的咬傷或抓傷傳染給人類及寵物 。居民若發現狐狸、貓或其他動物出現異常行為，應保持距離，切勿自行接近或捕捉。

衛生官員也呼籲飼主確認家中寵物的狂犬病疫苗仍在有效期限內。根據美國州公共衛生獸醫協會(National Association of State Public Health Veterinarians)相關指引，未接種狂犬病疫苗的狗或貓若曾接觸染病動物，可能必須接受長達4個月的嚴格隔離，並依規定接種疫苗。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，狂犬病毒會侵襲中樞神經系統，人類感染後若未及時接受治療，幾乎都會致命。早期症狀可能包括發燒、頭痛、全身無力及身體不適等。

衛生部門強調，任何人若遭流浪動物或疑似感染狂犬病的動物咬傷或抓傷，都不應等待症狀出現，應立即就醫，並主動告知醫護人員可能接觸狂犬病的情況，以評估是否需要接受暴露後預防治療。

民眾也可致電GNR公共衛生局770-339-4260，要求聯絡值班流行病學人員(on-call epidemiologist)。

若發現動物出現異常或具攻擊性行為，需要相關單位前往處理，可致電Gwinnett Animal Welfare and Enforcement Bite Office，電話770-339-3200，分機5576。