喬治亞州柴油價創新高 暫停徵收燃油稅30天

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州柴油價格創新高後，州長暫停徵收燃油稅30天並放寬商用車限制，以減輕運輸與農業成本壓力，但若農場停業，食品價格恐再上漲。

美國汽車協會(AAA)指出，喬治亞州 柴油價 格上周末飆破每加侖6.35元，創歷史新高，不僅衝擊運輸及零售業，也讓當地農民面臨沉重壓力。藍莓、桃子及知名的維達利亞洋蔥(Vidalia onions)等特色作物，尤其受到關注。

因應油價上漲，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)28日簽署了一項行政命令，暫停徵收該州燃油稅30天。

該命令於美東時間29日凌晨12:01生效，暫停徵收喬州 每加侖汽油33.3分和每加侖柴油37.3分的燃油消費稅。根據「亞特蘭大憲報」(AJC)報導，暫停徵收燃油稅每月可能使該州損失約2億元，但坎普可透過動用州財政盈餘來彌補這部分損失。

坎普的命令也暫停了對商用車輛的重量限制，以降低貨物運輸成本。

喬州蔬果種植者協會執行董事巴茨(Chris Butts)表示，過去一年燃料成本幾乎翻倍，化肥價格也持續上漲，農民將產品運往市場的支出創下新高。

巴茨指出，種植者難以將增加的成本轉嫁消費者，利潤不斷遭到侵蝕，不少農場已虧本經營，部分業者甚至考慮退出市場。由於特色作物所需的設備及基礎設施投資，高於花生、棉花及玉米等大田作物，農民難以輕易轉型，也使下一代接班意願降低。

儘管最新消費者物價指數顯示，8月食品價格年增2.7%，巴茨強調，農民對超市售價幾乎沒有決定權，卻必須自行吸收不斷攀升的生產成本，因此即使消費者支付更高價格，農民也未必能從中受益。

根據喬治亞大學(UGA)「2026年喬州農業影響報告」，2024年食品、纖維生產及相關產業支撐逾37萬個工作機會，創造超過1000億元經濟效益，顯示農業成本上升可能對喬州整體經濟產生廣泛影響。

美國能源資訊署指出，中東衝突推升原油價格，是柴油漲價的重要因素。喬治亞大學農業與應用經濟學教授阿傑米安(Michael Adjemian)表示，能源成本增加最終可能反映在消費價格上，但柴油占農民生產成本的比重更高，可能使部分農場陷入無利可圖的困境。

他警告，若農民因無法負擔成本而停業，農產品供應將隨之減少，最終可能進一步推高食品價格，讓消費者承擔更多支出。