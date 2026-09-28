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喬治亞州因關稅戰損失200億 平均每戶4771元

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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根據全國納稅人聯盟基金會(NTUF)的最新數據，川普上任以來所發動的美國貿易戰，對全美50個州、哥倫比亞特區和波多黎各共造成了約3430億元的損失。其中，加州繳納的關稅最多—自2025年1月以來，估計已達630億美元—其次是德州(370億元)和密西根州(230億元)；喬治亞州則排名第四。

根據由全球貿易夥伴關係組織(Trade Partnership Worldwide)為NTUF所編製的數據指出，在追蹤的52個司法管轄區中，有37個地區的關稅支出超過10億元。

此項分析依照各州、按家庭細分了損失，並分析了關稅對各州主要進口商品的影響。

在WABE新聞播客節目「深入觀察」(Closer Look)中，NTUF自由貿易倡議主任萊利(Bryan Riley)接受了主持人斯科特(Rose Scott)的採訪。

該報導指出，自2025年1月以來，行政關稅已使喬州損失200億元，相當於每個家庭約4771元。其中約60%的損失發生在喬州製造商購買的原材料、零件和設備上，受影響最大的類別是汽車和卡車，損失高達25億元；而金屬、農業和建築設備行業以及家居用品行業也因額外關稅受到重創。

萊利指出，喬州一些最知名的公司，例如可口可樂，現在面臨鋁等產品高達50%的關稅。

「喬州的所有這些大型製造商都受到了美國關稅的衝擊，」萊利說，持續不斷的貿易戰將繼續推高消費者成本，擠壓小型企業的生存空間，甚至可能迫使一些企業倒閉。

完整排名可查看：https://tariffs.org/

精華 FAQ

  • 根據NTUF最新數據，川普上任後發動的貿易戰，已對全美50州、哥倫比亞特區及波多黎各合計造成約3430億元損失，顯示關稅成本正廣泛擴散到各地。

  • 報導指出，喬州自2025年1月以來估計損失200億元，折算後約等於每個家庭4771元；其中約60%的成本來自製造商購買原材料、零件與設備。

  • 受影響最大的類別是汽車和卡車，損失高達25億元；金屬、農業、建築設備與家居用品業也受重創。分析認為關稅將繼續墊高成本，壓縮中小企業空間。

喬治亞州 關稅 德州

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