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亞特蘭大台美學校慶中秋 師生共製鳳梨酥

亞特蘭大訊
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老師帶領孩子們製作鳳梨酥。(台美學校提供)
老師帶領孩子們製作鳳梨酥。(台美學校提供)

為迎接中秋佳節，亞特蘭大台美學校舉辦「2026年中秋節活動」，由學校老師帶領學生共同參與，在充滿歡笑與傳統文化氣息的氛圍中，共度溫馨而有意義的節日時光。

本活動的一大亮點，是由老師帶領孩子們製作鳳梨酥。孩子們從包餡、塑形到完成作品，不僅體驗烘焙的樂趣，也在師生合作的過程中留下珍貴回憶。其中，特別製作的「台灣造型鳳梨酥」別具巧思，將台灣意象融入傳統糕點之中，更增添文化傳承與家鄉情懷。

活動現場亦準備了傳統台灣茶、月餅及柚子等中秋節應景美食，讓大家在品茶、賞味之餘，認識中秋節的飲食文化與節慶習俗。校方同時安排黏土創作及多項趣味小遊戲，讓孩子們發揮創意，在輕鬆愉快的互動中感受節日氣氛。

活動最後，由亞特蘭大台美學校鼓隊帶來充滿活力的精彩演出。振奮人心的鼓聲為現場增添熱鬧氣氛，也為本次中秋節活動畫下圓滿而美好的句點。

透過這次活動，學生不僅親身體驗台灣傳統節慶文化，也在師生共同參與及互動交流中，加深對台灣文化的認識與情感連結。

精華 FAQ

  • 學校以中秋節為主題，安排學生親手製作鳳梨酥，並搭配台灣茶、月餅、柚子等應景食物，還有黏土創作、小遊戲與鼓隊表演，讓活動兼具文化與樂趣。

  • 最受矚目的亮點是老師帶領孩子從包餡、塑形到完成鳳梨酥，過程中還製作了台灣造型鳳梨酥，讓學生在動手做的同時，也感受家鄉意象與文化傳承。

  • 活動讓學生透過實作、品嘗與互動，認識中秋節的飲食文化與節慶習俗，也在師生共同參與中加深對台灣文化的理解，建立更深的情感連結。

亞特蘭大 中秋 鳳梨酥

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