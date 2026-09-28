亞特蘭大台美學校慶中秋 師生共製鳳梨酥

老師帶領孩子們製作鳳梨酥。(台美學校提供)

為迎接中秋 佳節，亞特蘭大 台美學校舉辦「2026年中秋節活動」，由學校老師帶領學生共同參與，在充滿歡笑與傳統文化氣息的氛圍中，共度溫馨而有意義的節日時光。

本活動的一大亮點，是由老師帶領孩子們製作鳳梨酥 。孩子們從包餡、塑形到完成作品，不僅體驗烘焙的樂趣，也在師生合作的過程中留下珍貴回憶。其中，特別製作的「台灣造型鳳梨酥」別具巧思，將台灣意象融入傳統糕點之中，更增添文化傳承與家鄉情懷。

活動現場亦準備了傳統台灣茶、月餅及柚子等中秋節應景美食，讓大家在品茶、賞味之餘，認識中秋節的飲食文化與節慶習俗。校方同時安排黏土創作及多項趣味小遊戲，讓孩子們發揮創意，在輕鬆愉快的互動中感受節日氣氛。

活動最後，由亞特蘭大台美學校鼓隊帶來充滿活力的精彩演出。振奮人心的鼓聲為現場增添熱鬧氣氛，也為本次中秋節活動畫下圓滿而美好的句點。

透過這次活動，學生不僅親身體驗台灣傳統節慶文化，也在師生共同參與及互動交流中，加深對台灣文化的認識與情感連結。