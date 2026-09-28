工時長、人手缺 亞城航管人員苦等加薪兌現

航管人員面臨人力不足、工時過長的問題。(美聯社)

每周六天，每天十小時輪班。這是亞特蘭大 Hartsfield-Jackson國際機場許多航空管理人員的工作排班。他們和全美其他地區的航管員一樣，仍在等待幾個月前獲批加薪的剩餘部分兌現。

今年4月，美國國會批准了一項略低於4%的航管員加薪方案，作為結束國土安全部 (DHS)停擺協議的一部分。

雖然加薪的1%已經到位，但聯邦航空管理局(FAA)告訴WABE電台，局長表示，唯有在滿足某些條件後才會發放剩餘的加薪，例如在八小時輪班期間額外花費一小時積極監控空域或地面交通。

聯邦航空管理局(FAA)發言人表示，依照相關法規，是否加薪由國會決定，FAA局長則負責評估人員排班及運用效率等改善措施，是否有助於緩解人力短缺並提升航空安全。

美國國家空中交通管制員協會(NATCA)主席丹尼爾斯(Nick Daniels)表示，目前全美約短缺3000名航管人員，現有人員已承受沉重工作壓力，不應再被要求增加工時或工作量。

他指出，今年7月，管制員曾在一天內處理約5萬7000架次航班，創下美國單日最高紀錄，而這是在嚴重缺員的情況下完成，「大家工作過量，士氣也非常低落。」

丹尼爾斯表示，持續增加現有管制員負擔，不僅可能讓他們工作時分心，也不利於招募新人。工會已五度要求與主管官員會面，雙方也往返大量電子郵件，但至今仍未就相關問題達成共識。

他說，此舉對亞特蘭大國際機場來說可能很危險，該機場在2025年有超過80萬架次航班起降。

兩位代表伊利諾州的聯邦參議員最近致函FAA，表示扣留加薪將削弱人員留任率，並損害航空安全。據指出，2027年9月為加薪的最後期限。