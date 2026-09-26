UNC台生遭歧視 校友集資登報聲援

台灣學生在圖中這條校園路徑上遇到種族歧視事件。(記者王明心／攝影)

北卡 大學教堂山分校(UNC-Chapel Hill)台灣同學會學生，日前在校園舉行迎新活動時遭種族騷擾，引起校方及台灣社區關切。校長發信譴責歧視，北卡國會議員也要求校方確保學生安全；台灣學生及校友並集資於9月23日在校報Daily Tar Heel刊登公開信聲援學生，呼籲校方正視種族歧視 。

台灣同學會8月29日舉行迎新活動，16名學生用餐、遊戲及參觀校園後，準備前往珍奶店。行經威爾遜圖書館前時，迎面走來五名白人學生，突然模仿猿猴走路，雙臂垂向地面。

會長黃禹超表示，當時附近沒有其他人，明顯是針對他們。一行人最初措手不及，待對方走過並恢復正常姿勢後，才意識到遭到歧視，感到非常不舒服。

黃禹超隨即向校方合規辦公室(UCO)報告。該辦公室8月31日表示將配合警方調閱監視器，並安排9月1日與學生會面，但至9月10日仍無進展。學生會之後直接向校警報案，才得知警方早已準備監視器畫面並交給UCO，但肇事學生仍未被找到。

事件引起校方重視。9月11日，校長羅伯茲(Lee H. Roberts)、副校長及教務長聯合發布公開信，強調「仇恨在校園沒有立足之地」，譴責種族仇恨及歧視，稱相關行為違背學校核心價值。北卡國會議員弗西(Valerie Foushee)18日也致函校長，要求校方確保有色人種學生的校園安全。

當地校友張世穎表示，對事件感到憤怒與難過，尤其新生才剛到美國便遭遇歧視。他發起連署及募款，在校報刊登公開信，讓學生知道並非孤單面對，也表達當地台灣社區願與校方共同反對種族歧視。公開信9月23日刊登於Daily Tar Heel。

來美兩年的黃禹超說，原以為校園應是自由安全的地方，事件讓他對自身膚色及周遭環境更加警覺，也提醒同學遇到類似情況應立即報警。博士生蘇筱庭則表示，事件讓她更了解可利用的校園資源，希望華人遭遇歧視時勇於求助，不要默默忍受。