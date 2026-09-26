亞城中華文化學校 溫馨慶祝教師節

學生們親手為老師敬茶、奉上點心，以最傳統也最真摯的方式向師長表達敬意。(中華文化學校提供)

為慶祝教師節，亞特蘭大 中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta, CCS)特別舉辦溫馨的教師節慶祝活動，向多年來默默耕耘、用心傳承中華語言與文化的老師們表達最誠摯的謝意。

亞特蘭大中華文化學校舉辦溫馨的教師節慶祝活動。(中華文化學校提供)

活動當天，學校為老師們準備了手工月餅與禮卡，學生會同學更以中華傳統「尊師重道」的精神，向老師獻上感謝。

學生會同學向老師獻上感謝。(中華文化學校提供)

隨後，學生們親手為老師敬茶、奉上點心，以最傳統也最真摯的方式向師長表達敬意。

學校為老師們準備了手工月餅與禮卡。(中華文化學校提供)

學校表示，「尊師重道」一直是中華文化重要的傳統美德。對海外中文學校而言，老師所傳授的不只是中文，更是在海外成長的下一代與中華文化之間，搭起一座珍貴的橋梁。

學生會同學向老師獻上感謝。(中華文化學校提供)

學校感謝每一位為中華文化學校付出的老師。因為有老師們的堅持與奉獻，孩子們才能在海外繼續學習中文、認識中華文化，讓這份珍貴的文化薪火一代接著一代傳承下去。