北卡州大工程樓 以女太空人科赫命名

美國第一位繞月飛行女太空人Christina Koch回母校接受大樓命名殊榮。 (北卡州大臉書)

北卡 州立大學上月將校內一座建築改以女太空人 科赫(Christina Koch)命名，以紀念這位三度畢業於該校、今年參與阿提米絲2號(Artemis II)任務，成為全世界第一位離開近地軌道並繞月飛行的傑出校友。

該校工程大樓二號正式更名為科赫樓(Koch Hall)，表彰科赫在太空探索領域的成就。科赫曾在北卡州立大學取得電機工程學士、物理學學士，以及電機工程碩士學位。這位傑出校友曾於2019年至2020年在國際太空站(ISS)停留328天，創下女性單次太空飛行最長時間紀錄。

2019年10月18日，科赫與太空人梅爾(Jessica Meir)共同完成歷史上首次全女性太空漫步，也是第一次全部由女性執行的艙外活動。今年4月，她擔任阿提米絲2號任務專家，成為第一位繞月飛行並返回地球的女性。

科赫致詞時表示：「一棟建築遠不只是一個名字，它可以定義每個人的經歷。」她也坦言，自己曾懷疑以她的名字命名，是否真的能為其他人帶來什麼益處。她自我期許成為榜樣，希望人們經過這棟建築時，能想起這個名字背後的人，或許從中獲得一些靈感，或在迷路時找到方向。

工程大樓二號於2003年10月破土動工，2005年8月啟用，是北卡州立大學電子與電腦工程系(ECE)所在地，與工程大樓一號同為該校百年校區(Centennial Campus)橢圓環形建築群的首批建築。工程大樓第一期和第二期均由北卡2000年31億元高等教育改善債券公投直接資助。

北卡州立大學原工程大樓二號現改名為科赫樓(Koch Hall)。(北卡州大臉書)