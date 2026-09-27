喬州商業擴張與就業成長 連2年創新高

喬治亞州 經濟持續成長，商業投資與新增就業連續第二年創歷史新高。州長坎普(Brian Kemp)與喬州 經濟發展廳宣布，截至6月30日的財政年度，全州新投資及企業擴建專案金額達352億元，高於前一年度創紀錄的263億元。

州府表示，現有企業擴建占所有專案79%，並創造約2萬5300個新增私部門工作，其中1萬5370個來自擴建。值得注意的是，四分之三的新投資及擴建專案位於亞特蘭大 都會區十郡之外，為喬州農村地區帶來更多就業機會。

海外投資也是重要動力。外國企業共投資78億元，創造9350個工作，主要來自韓國、義大利、比利時、加拿大及法國。德國工業巨頭西門子(Siemens)上月也宣布，計畫在Pendergrass附近興建55萬平方呎工廠，投資1.85億元，預計創造1400個工作。

坎普表示，這些數據證明州府正在兌現為喬州各地創造高薪工作的承諾。「區域發展」(Area Development)雜誌去年更連續第12年將喬州評為全美最佳營商州。

經濟成績也成為明年州長選舉攻防焦點。共和黨候選人傑克森(Rick Jackson)主張延續坎普政策，在繼續招商的同時削減稅負，並表示希望打破坎普創造就業的紀錄。坎普也公開支持傑克森，稱相信他能延續目前經濟發展勢頭。

民主黨候選人、前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)則把生活成本列為競選重點。她日前在谷內郡(Gwinnett County)一家超市宣布，計畫鼓勵地方政府免除食品雜貨銷售稅，以減輕家庭負擔。

民主黨州參議員拉赫曼(Sheikh Rahman)批評共和黨政府施政優先順序錯置，指民眾正承受高物價壓力。他表示，巴頓斯的目標是不只讓喬州成為「最適合經商的州」，更要成為「最適合家庭居住的州」。