喬州商業擴張與就業成長 連2年創新高
喬治亞州經濟持續成長，商業投資與新增就業連續第二年創歷史新高。州長坎普(Brian Kemp)與喬州經濟發展廳宣布，截至6月30日的財政年度，全州新投資及企業擴建專案金額達352億元，高於前一年度創紀錄的263億元。
州府表示，現有企業擴建占所有專案79%，並創造約2萬5300個新增私部門工作，其中1萬5370個來自擴建。值得注意的是，四分之三的新投資及擴建專案位於亞特蘭大都會區十郡之外，為喬州農村地區帶來更多就業機會。
海外投資也是重要動力。外國企業共投資78億元，創造9350個工作，主要來自韓國、義大利、比利時、加拿大及法國。德國工業巨頭西門子(Siemens)上月也宣布，計畫在Pendergrass附近興建55萬平方呎工廠，投資1.85億元，預計創造1400個工作。
坎普表示，這些數據證明州府正在兌現為喬州各地創造高薪工作的承諾。「區域發展」(Area Development)雜誌去年更連續第12年將喬州評為全美最佳營商州。
經濟成績也成為明年州長選舉攻防焦點。共和黨候選人傑克森(Rick Jackson)主張延續坎普政策，在繼續招商的同時削減稅負，並表示希望打破坎普創造就業的紀錄。坎普也公開支持傑克森，稱相信他能延續目前經濟發展勢頭。
民主黨候選人、前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)則把生活成本列為競選重點。她日前在谷內郡(Gwinnett County)一家超市宣布，計畫鼓勵地方政府免除食品雜貨銷售稅，以減輕家庭負擔。
民主黨州參議員拉赫曼(Sheikh Rahman)批評共和黨政府施政優先順序錯置，指民眾正承受高物價壓力。他表示，巴頓斯的目標是不只讓喬州成為「最適合經商的州」，更要成為「最適合家庭居住的州」。
截至6月30日的財政年度，喬州新投資及企業擴建專案金額達352億元，較前一年度的263億元再度大幅增加，並連續第二年刷新歷史紀錄。 約2萬5300個新增私部門工作中，1萬5370個來自現有企業擴建；且四分之三的新投資與擴建案位於亞特蘭大都會區十郡之外，顯示農村地區受益明顯。 共和黨主打延續招商、減稅與創造就業，民主黨則把焦點放在生活成本與食品雜貨稅減免，形成經濟成長與民生壓力之間的選戰對決。
精華 FAQ
截至6月30日的財政年度，喬州新投資及企業擴建專案金額達352億元，較前一年度的263億元再度大幅增加，並連續第二年刷新歷史紀錄。
約2萬5300個新增私部門工作中，1萬5370個來自現有企業擴建；且四分之三的新投資與擴建案位於亞特蘭大都會區十郡之外，顯示農村地區受益明顯。
共和黨主打延續招商、減稅與創造就業，民主黨則把焦點放在生活成本與食品雜貨稅減免，形成經濟成長與民生壓力之間的選戰對決。
上一則
駭客組織「閃亮獵人」宣稱入侵FBI網路 成功竊取員工心理和醫療紀錄
下一則