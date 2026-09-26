Tower Wine好酒伴金秋 秋季品酒嚐蟹正當時

Tower酒莊有許多華人熟悉的中國好酒。

9月25日周五是農曆八月十五中秋 節，中秋過後，10月國慶假期也接踵而來。金秋時節，正是親友團聚、品酒賞月、共享佳餚的好時光。即使身在海外，小酌舉杯邀明月，感懷「海上生明月，天涯共此時」的雅興，仍是許多華人 難以割捨的節日情懷。

有道是「月是故鄉明，酒是家鄉醇」。美國東南區大型烈酒零售商Tower Beer Wine & Spirits，在Doraville和Buckhead設有兩家分店，店內備有來自世界各地的葡萄酒、威士忌、白酒、清酒及各式亞洲酒類。中秋、國慶佳節接連而來，不論闔家團聚、親友餐敘，或選購佳節贈禮，都可到Tower挑選適合的好酒。

華人自古便有佳節飲酒、賞月團聚的傳統。中秋節又稱仲秋節、團圓節，每逢農曆八月十五，家人團聚、摯友相會，一桌佳餚配上一杯好酒，更增添節慶氣氛。到了秋季，天氣逐漸轉涼，也是品酒嚐蟹的好時節。肥美秋蟹配上一杯紹興花雕或黃酒，是許多人熟悉的秋日滋味；若是家庭聚餐搭配中式佳餚，醬香白酒也是另一種選擇。

Tower酒莊自1948年開業以來，一向供應來自世界各地的各式酒類。今年特別向華人顧客推薦茅台，包括飛天茅台及茅台1935，無論節慶聚餐或送禮，都頗具特色。

茅台以紅高粱為主要原料，採用傳統釀造工藝製成，以獨特的醬香風格著稱。茅台主要產品包括飛天茅台、五星茅台，以及茅台王子酒、茅台迎賓酒等系列產品，另有不同年份及紀念酒款。

其中，茅台1935是貴州茅台酒股份有限公司推出的醬香型白酒，以1935年的品牌歷史淵源命名，紅金色包裝喜氣大方，尤其適合佳節聚會及送禮。

飛天茅台則因酒標上的敦煌飛天圖案而得名，是廣為人知的醬香型白酒，以香氣優雅、酒體醇厚著稱。從中秋賞月、秋季家宴，到10月假期親友歡聚，一瓶具有東方特色的好酒，也為餐桌增添幾分節慶氣氛。

除了茅台之外，Tower酒莊還備有許多華人熟悉的中國名酒和亞洲酒類，包括中國糧液，夢之藍，青花郎，無量山，敖雲，金沙古酒，國窖等及大家耳熟能詳的白酒、紹興花雕與黃酒，還有日本威士忌、清酒、梅酒，以及韓國燒酒等。秋季家庭聚餐，不論是吃蟹、海鮮、火鍋或傳統中式菜餚，都可以依不同菜色及個人口味選擇適合搭配的酒類。

Tower酒莊內經驗豐富的工作人員，也可協助顧客了解不同酒類特色，挑選適合自飲、宴客或送禮的酒品。顧客亦可透過TowerWineSpirits.com查詢各類酒品及相關資訊，並可網上訂購、到店取貨。Tower Beer Wine & Spirits在亞城設有兩家分店。Doraville分店位於華人熟悉的百福大道上、285環城公路外約一哩，地址：5877 Buford Hwy, Doraville, GA 30340，電話：770-458-3272。

Tower酒莊櫃檯存放著各類中國名酒，有茅台，五糧液，夢之藍，青花郎，無量山，敖雲，私藏金沙古酒，國窖等。