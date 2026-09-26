我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

Tower Wine好酒伴金秋 秋季品酒嚐蟹正當時

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Tower酒莊有許多華人熟悉的中國好酒。
Tower酒莊有許多華人熟悉的中國好酒。

9月25日周五是農曆八月十五中秋節，中秋過後，10月國慶假期也接踵而來。金秋時節，正是親友團聚、品酒賞月、共享佳餚的好時光。即使身在海外，小酌舉杯邀明月，感懷「海上生明月，天涯共此時」的雅興，仍是許多華人難以割捨的節日情懷。

有道是「月是故鄉明，酒是家鄉醇」。美國東南區大型烈酒零售商Tower Beer Wine & Spirits，在Doraville和Buckhead設有兩家分店，店內備有來自世界各地的葡萄酒、威士忌、白酒、清酒及各式亞洲酒類。中秋、國慶佳節接連而來，不論闔家團聚、親友餐敘，或選購佳節贈禮，都可到Tower挑選適合的好酒。

華人自古便有佳節飲酒、賞月團聚的傳統。中秋節又稱仲秋節、團圓節，每逢農曆八月十五，家人團聚、摯友相會，一桌佳餚配上一杯好酒，更增添節慶氣氛。到了秋季，天氣逐漸轉涼，也是品酒嚐蟹的好時節。肥美秋蟹配上一杯紹興花雕或黃酒，是許多人熟悉的秋日滋味；若是家庭聚餐搭配中式佳餚，醬香白酒也是另一種選擇。

Tower酒莊自1948年開業以來，一向供應來自世界各地的各式酒類。今年特別向華人顧客推薦茅台，包括飛天茅台及茅台1935，無論節慶聚餐或送禮，都頗具特色。

茅台以紅高粱為主要原料，採用傳統釀造工藝製成，以獨特的醬香風格著稱。茅台主要產品包括飛天茅台、五星茅台，以及茅台王子酒、茅台迎賓酒等系列產品，另有不同年份及紀念酒款。

其中，茅台1935是貴州茅台酒股份有限公司推出的醬香型白酒，以1935年的品牌歷史淵源命名，紅金色包裝喜氣大方，尤其適合佳節聚會及送禮。

飛天茅台則因酒標上的敦煌飛天圖案而得名，是廣為人知的醬香型白酒，以香氣優雅、酒體醇厚著稱。從中秋賞月、秋季家宴，到10月假期親友歡聚，一瓶具有東方特色的好酒，也為餐桌增添幾分節慶氣氛。

除了茅台之外，Tower酒莊還備有許多華人熟悉的中國名酒和亞洲酒類，包括中國糧液，夢之藍，青花郎，無量山，敖雲，金沙古酒，國窖等及大家耳熟能詳的白酒、紹興花雕與黃酒，還有日本威士忌、清酒、梅酒，以及韓國燒酒等。秋季家庭聚餐，不論是吃蟹、海鮮、火鍋或傳統中式菜餚，都可以依不同菜色及個人口味選擇適合搭配的酒類。

Tower酒莊內經驗豐富的工作人員，也可協助顧客了解不同酒類特色，挑選適合自飲、宴客或送禮的酒品。顧客亦可透過TowerWineSpirits.com查詢各類酒品及相關資訊，並可網上訂購、到店取貨。Tower Beer Wine & Spirits在亞城設有兩家分店。Doraville分店位於華人熟悉的百福大道上、285環城公路外約一哩，地址：5877 Buford Hwy, Doraville, GA 30340，電話：770-458-3272。

Tower酒莊櫃檯存放著各類中國名酒，有茅台，五糧液，夢之藍，青花郎，無量山，敖...
Tower酒莊櫃檯存放著各類中國名酒，有茅台，五糧液，夢之藍，青花郎，無量山，敖雲，私藏金沙古酒，國窖等。

精華 FAQ

  • 因為中秋過後緊接國慶假期，正是親友團聚、宴客送禮的旺季。Tower酒莊藉此推薦適合節慶餐桌的葡萄酒、白酒與亞洲酒類。

  • 文中重點介紹飛天茅台與茅台1935，前者以敦煌飛天圖案聞名，後者以紅金包裝、喜氣外觀受青睞，皆適合節慶聚會與送禮。

  • 顧客可由TowerWineSpirits.com查詢酒品與相關資訊，並可直接網上訂購、到店取貨；店內也有熟悉酒類的員工提供搭配建議。

華人 中秋

上一則

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

下一則

藥廠砸數億元請醫師宣傳GLP-1 成減肥藥熱潮隱形推手

延伸閱讀

月滿長島 醬香情長大文行「茅台中秋之夜」

月滿長島 醬香情長大文行「茅台中秋之夜」
冒煙水果杯亮相「潮玩中秋」　9月19日邀民眾品味繽紛水果冰新體驗

冒煙水果杯亮相「潮玩中秋」　9月19日邀民眾品味繽紛水果冰新體驗
金山灣區媽媽教室迎中秋　美食講座傳授經典酥餅手藝陳麗英老師示範綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥及三Q餅　以傳統美食延續節慶文化

金山灣區媽媽教室迎中秋　美食講座傳授經典酥餅手藝陳麗英老師示範綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥及三Q餅　以傳統美食延續節慶文化
費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城

費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

2026-09-18 11:34
遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德(Vaughn Hillyard)21日在白宮外播報。歐新社

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

2026-09-21 15:19

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了