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私密影像遭擅自上網 FTC設申訴管道協助下架

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FTC發表影片教導大眾如何按步驟提出申訴，影片連結：https://vimeo....
FTC發表影片教導大眾如何按步驟提出申訴，影片連結：https://vimeo.com/1193645901。(截圖自TakeItDown.ftc.gov)

私密照片或影片未經本人同意遭人上傳網路，應該怎麼辦？美國聯邦貿易委員會(FTC)提醒，民眾發現後應儘快向相關社群媒體或網路平台提出刪除要求；如果提出要求48小時後，平台仍未移除影像或回應，可進一步向FTC舉報。

FTC於9月23日發布消費者警示，民眾可透過 TakeItDown.ftc.gov 舉報未依規定處理非自願私密影像的網路平台，協助FTC監督平台是否遵守「Take It Down Act」(下架法案)。

所謂非自願私密影像，是指當事人的私密照片或影片，在未經本人同意的情況下遭他人分享或公開。由於網路資訊傳播快速，影像一旦公開，可能在短時間內遭下載、截圖、轉傳或重新上傳，因此及早採取行動相當重要。

FTC表示，舉報程序相當簡單。民眾前往 TakeItDown.ftc.gov 後，提供所要舉報的平台名稱，並盡可能說明影像刊登的位置；也可自行決定提供多少本人資料，若代替他人舉報，亦可提供相關當事人的資訊，最後送出申訴即可。

除了接受民眾舉報未及時處理的平台，TakeItDown.ftc.gov也提供相關資源，協助當事人阻止私密影像繼續在網路散布，並提供可尋求進一步協助的相關組織資訊。如果涉及他人惡意上傳或散布，網站也提供如何向執法機關舉報發布者的相關資訊。

FTC提醒，發現自己的私密影像遭未經同意公開時，應儘快向刊登影像的平台提出刪除要求，同時保留相關網址、畫面截圖及申訴紀錄。若提出要求48小時後，平台仍未移除影像或作出回應，可再透過FTC的申訴管道舉報。

相關資訊及申訴可至 TakeItDown.ftc.gov 查詢。

精華 FAQ

  • 應立即向刊登影像的社群媒體或網路平台提出刪除要求，並盡快保留相關網址、畫面截圖與申訴紀錄，以利後續追蹤與舉報。

  • 如果已向平台提出刪除要求，且48小時後平台仍未移除影像或沒有回應，就可以透過FTC的TakeItDown.ftc.gov申訴管道舉報。

  • 該網站除了讓民眾舉報未依規定處理的網路平台，也提供阻止影像擴散的資源、可尋求協助的組織資訊，以及向執法機關舉報發布者的說明。

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