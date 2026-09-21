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Rivian喬州擴版圖 加碼投入自駕計程車

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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Rivian在喬州亞特蘭大成立全新東岸總部。(Rivian官網截圖)
Rivian在喬州亞特蘭大成立全新東岸總部。(Rivian官網截圖)

加州電動車製造商Rivian位於亞特蘭大的全新東岸總部已經開幕，進一步擴大在美東南布局。新總部位於亞特蘭大環城步道(Atlanta BeltLine)東側附近的Junction Krog District，可容納約500名員工，距離正在興建的喬州大型製造工廠不遠。

Rivian設施營運及辦公場所開發高級總監Elle Navarro表示，亞特蘭大市中心及周邊擁有豐富人才，也能快速連接生產基地。新辦公室未來將支援公司自動駕駛計程車合作及其他項目。

歷經多年財務壓力後，Rivian近年透過聯邦貸款，以及與福斯汽車(Volkswagen)、Uber合作強化資金與技術布局。財務長Claire McDonough表示，在與福斯成立的合資企業中，福斯目前承擔75%的共同研發工作，Rivian負擔25%，大幅降低研發成本。公司目標不只推出自駕計程車，也要發展面向一般消費者的L4級自駕車。

Rivian第二季獲利能力改善，新款R2休旅車增產是重要因素。公司並表示，喬州Stanton Springs North工廠周邊已有供應鏈基礎，有助吸引更多供應商進駐並降低關稅等額外成本。

Rivian預計2027年初開始動用美國能源部45億元貸款興建喬州工廠。該公司2024年曾因削減成本，暫停這座位於Social Circle附近、投資50億元的工廠工程，並將R2生產轉往伊州Normal既有工廠；目前喬州廠已恢復施工，包括鋪設地下公用設施及主廠房地基工程。

Rivian表示，喬州工廠預計創造7500個工作機會，年產能最高30萬輛，包括R2、未來自駕計程車版本及R3等車型。

Rivian計畫2028年推出L4級自駕車，首批將加入Uber叫車平台。未來五年，Uber計畫向Rivian投資最高12.5億元，採購1萬輛全自動R2自駕計程車，並可於2030年再增購最多4萬輛。Rivian另預計今年底前推出點對點高階駕駛輔助功能，持續加碼自駕軟硬體研發。

精華 FAQ

  • 公司看重亞特蘭大市中心與周邊的人才供給，以及能快速連結喬州生產基地的地理優勢，因此新總部將作為東岸營運與合作項目的核心據點。

  • Rivian透過美國聯邦貸款、與福斯汽車的合資研發，以及Uber的長期投資，分散資金負擔；其中福斯在合資案中承擔75%的共同研發工作。

  • Rivian預計2027年初動用45億元貸款興建喬州工廠，2028年推出L4級自駕車並先上Uber平台，工廠年產能最高30萬輛，預估創造7500個工作機會。

加州 亞特蘭大 喬州

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