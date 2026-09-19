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川普叫停電動車 喬州車商調整策略

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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SK與現代汽車合資興建的電池工廠，位於喬治亞州巴托郡。(美聯社)
SK與現代汽車合資興建的電池工廠，位於喬治亞州巴托郡。(美聯社)

一年前，聯邦移民執法人員突襲喬治亞州沿海一座電動車電池工廠，逮捕400多人，其中多數為協助新廠啟動的韓國工人。事件發生後一年，面對聯邦政策轉向與市場需求變化，喬州快速成長的電動車產業正進入調整期。

州長坎普(Brian Kemp)多年來透過稅收優惠及工人培訓，積極吸引電動車、電池及清潔能源企業。Blue Bird自2018年銷售電動巴士，2023年擴建工廠；現代汽車2022年在沙凡納(Savannah)附近興建大型電動車廠，起亞(Kia)2024年開始在西點市(West Point)生產電動車，Rivian則於2025年在亞特蘭大附近動工建廠。現代與Rivian更是喬州史上最大經濟發展項目之二。

然而，川普第二任期取消消費者購買電動車的聯邦稅收抵免，對電池組、充電設備等零件加徵關稅，並放寬燃油車排放規定，使產業前景增添變數。

南方清潔能源聯盟(SACE)的克羅斯(Stan Cross)表示，電動車仍是未來趨勢，但價格、充電設施及政策改變都影響消費者意願。因應市場變化，起亞正在增加混合動力車產量，現代也在沙凡納工廠加入混合動力車生產線；部分電池業者則轉向生產電網儲能電池。

產業成長也已放緩，SK Battery今年稍早宣布裁員。SACE統計，過去一年美東南地區逾40億元投資遭取消或縮減，不過目前仍有近740億元製造業投資持續進行。

另一方面，私人投資並未停止。現代與起亞參與的IONNA充電聯盟已在喬州設置多座充電站，區域電力公司今年電動車相關投資也增加14%。

精華 FAQ

  • 他取消消費者購買電動車的聯邦稅收抵免，並對電池組、充電設備等零件加徵關稅，同時放寬燃油車排放規定，讓電動車市場面臨更大競爭壓力。

  • 州長坎普透過稅收優惠與工人培訓，積極吸引電動車、電池及清潔能源企業進駐，促成Blue Bird、現代、起亞與Rivian等大型投資案落地。

  • 起亞增加混合動力車產量，現代在沙凡納工廠加入混動產線，部分電池業者轉做電網儲能電池；雖然SK Battery裁員，但充電站與電力投資仍在增加。

喬州 電動車 川普

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