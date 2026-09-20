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喬州今冬恐濕又冷 亞特蘭大有機會下雪

特派員黃惠玲／綜合報導
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亞特蘭大冬季很少下雪，因此每逢降雪時節，交通都大受影響，圖為去年1月亞城下雪情形...
亞特蘭大冬季很少下雪，因此每逢降雪時節，交通都大受影響，圖為去年1月亞城下雪情形。(路透)

秋意尚未明顯降臨喬治亞州，但冬季天氣已受到關注。「農民年鑑」(Farmers' Almanac)最新發布的2026至2027年冬季預測指出，受到聖嬰現象(El Niño)影響，美國東南部今冬可能迎來較為「活躍且潮濕」的天氣型態，風暴系統頻繁，冷空氣與水氣交會時，喬州部分地區甚至可能出現雨夾雪、凍雨或濕重降雪。

根據預測，東南部今冬將頻繁受到風暴系統影響，除降雨增加外，也可能不時有冷空氣南下。當低溫遇上充足水氣時，降水可能由雨轉為雨夾雪或凍雨，極端情況下甚至形成濕雪。雖然這種情況在南加州及美國西南部出現的機率較高，但墨西哥灣沿岸與東南部同樣不能排除。

至於亞特蘭大今年冬天是否有機會看到雪？農民年鑑預測，包括喬州在內的深南部、墨西哥灣沿岸及東南部較南地區，可能要到12月下旬至2027年1月才有降雪機會，但整體而言仍屬罕見，出現機率不高。

「初雪」的定義也有所不同。有些氣象人員以第一次看到雪花飄落為準，即使落地立即融化也算；國家氣象局(NWS)的氣候紀錄則以至少累積0.1吋的「可測量降雪」為標準；若積雪達1吋以上，通常才被視為可能影響道路交通、需要鏟雪的顯著降雪。三個時間點有時可能相差數周。

在降雪之前，喬州居民可能先迎來今年第一場霜。農民年鑑預估，墨西哥灣沿岸及深南部約在11月中旬至12月初出現初霜，因此喬州部分地區可能在感恩節前後就感受到明顯寒意。

值得注意的是，喬州才剛經歷一個相當活躍的冬季。2026年初，多場冬季風暴橫掃喬州北部，亞特蘭大以北多地出現數吋積雪，拉尼爾湖(Lake Lanier)附近部分地區積雪接近4吋，亞特蘭大市區也罕見飄雪。

精華 FAQ

  • 預測顯示喬州今冬會比平常更活躍且潮濕，風暴系統更常出現，並伴隨冷空氣南下。當低溫與充足水氣交會時，局部地區可能轉為雨夾雪、凍雨或濕雪。

  • 農民年鑑指出，深南部與東南部較南地區的降雪機會多半要等到12月下旬到2027年1月，亞特蘭大也在這個時段才較可能見到雪，但整體機率仍偏低。

  • 不同單位定義不同：有人以第一次雪花飄落就算初雪，即使落地即融；NWS則以至少0.1吋可測量降雪為準；若累積達1吋以上，通常才算較顯著、可能影響交通的降雪。

喬州 亞特蘭大 喬治亞州

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