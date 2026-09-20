喬州今冬恐濕又冷 亞特蘭大有機會下雪

亞特蘭大冬季很少下雪，因此每逢降雪時節，交通都大受影響，圖為去年1月亞城下雪情形。(路透)

秋意尚未明顯降臨喬治亞州 ，但冬季天氣已受到關注。「農民年鑑」(Farmers' Almanac)最新發布的2026至2027年冬季預測指出，受到聖嬰現象(El Niño)影響，美國東南部今冬可能迎來較為「活躍且潮濕」的天氣型態，風暴系統頻繁，冷空氣與水氣交會時，喬州 部分地區甚至可能出現雨夾雪、凍雨或濕重降雪。

根據預測，東南部今冬將頻繁受到風暴系統影響，除降雨增加外，也可能不時有冷空氣南下。當低溫遇上充足水氣時，降水可能由雨轉為雨夾雪或凍雨，極端情況下甚至形成濕雪。雖然這種情況在南加州及美國西南部出現的機率較高，但墨西哥灣沿岸與東南部同樣不能排除。

至於亞特蘭大 今年冬天是否有機會看到雪？農民年鑑預測，包括喬州在內的深南部、墨西哥灣沿岸及東南部較南地區，可能要到12月下旬至2027年1月才有降雪機會，但整體而言仍屬罕見，出現機率不高。

「初雪」的定義也有所不同。有些氣象人員以第一次看到雪花飄落為準，即使落地立即融化也算；國家氣象局(NWS)的氣候紀錄則以至少累積0.1吋的「可測量降雪」為標準；若積雪達1吋以上，通常才被視為可能影響道路交通、需要鏟雪的顯著降雪。三個時間點有時可能相差數周。

在降雪之前，喬州居民可能先迎來今年第一場霜。農民年鑑預估，墨西哥灣沿岸及深南部約在11月中旬至12月初出現初霜，因此喬州部分地區可能在感恩節前後就感受到明顯寒意。

值得注意的是，喬州才剛經歷一個相當活躍的冬季。2026年初，多場冬季風暴橫掃喬州北部，亞特蘭大以北多地出現數吋積雪，拉尼爾湖(Lake Lanier)附近部分地區積雪接近4吋，亞特蘭大市區也罕見飄雪。