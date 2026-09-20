消失15年又現蹤 喬州科學家驚見珍稀棘蚌
科學家最近在喬治亞州重新發現一種一度被認為可能已滅絕的珍稀淡水蚌。僅棲息於喬州的阿爾塔馬哈棘蚌(Altamaha spinymussel)，過去15年來幾乎銷聲匿跡，直到今年夏季調查時才再次現蹤。
阿爾塔馬哈棘蚌主要棲息於阿爾塔馬哈河及部分支流，外殼長有明顯尖刺。喬州自然資源部(DNR)大西洋沿岸水生生物保護生物學家舒姆博(Zach Schumber)形容，它可能是北美最容易辨認的淡水蚌之一。
這種淡水蚌過去相當常見。20世紀中期，一次就可能發現數十隻。DNR水生生物多樣性計畫負責人羅威(Matthew Rowe)表示，當年民眾沿河行走甚至常不慎踩到牠們。
然而，本世紀以來數量急遽減少。自2011年起，DNR進行數十次調查都沒有發現蹤跡，直到今年舒姆博與團隊調查時，意外找到一隻。
喬州河流與溪流約有130種淡水蚌，但許多正面臨污染、泥沙淤積及水壩阻隔棲地等威脅。羅威表示，水生無脊椎動物保育人力及經費有限，有些物種數十年未被發現，科學家甚至無法確定究竟仍然存在或已經滅絕。
阿爾塔馬哈棘蚌衰退原因尤其令人困惑。阿爾塔馬哈河數百哩河段沒有水壩，其他淡水蚌仍生存良好。羅威稱這種情況為「神秘衰退」(enigmatic decline)，也就是科學家無法完全解釋，為何同一環境中有些物種瀕臨滅絕，另一些卻安然無恙。
羅威坦言，他原本幾乎認定阿爾塔馬哈棘蚌已經滅絕，甚至以為錯過拯救牠們的機會。
DNR接下來將持續搜尋更多個體。不過，發現一隻並不代表族群正在恢復；即使找到少數個體，數量若不足以繁殖，仍可能已「功能性滅絕」。舒姆博說：「希望我不是運氣好，剛好找到了最後一隻。」
因為牠僅棲息於喬治亞州阿爾塔馬哈河及部分支流，過去15年幾乎未曾現蹤，科學家一度擔心可能已滅絕，如今重現因此格外受關注。 喬州自然資源部的舒姆博與團隊在今年夏季進行調查時，意外找到1隻阿爾塔馬哈棘蚌，終於打破自2011年以來多次調查都未發現的紀錄。 因為單一個體不代表有足夠數量維持繁殖與延續，即使找到少數個體，也可能只是殘存族群；若無法形成可繁殖族群，仍可能屬於功能性滅絕。
精華 FAQ
因為牠僅棲息於喬治亞州阿爾塔馬哈河及部分支流，過去15年幾乎未曾現蹤，科學家一度擔心可能已滅絕，如今重現因此格外受關注。
喬州自然資源部的舒姆博與團隊在今年夏季進行調查時，意外找到1隻阿爾塔馬哈棘蚌，終於打破自2011年以來多次調查都未發現的紀錄。
因為單一個體不代表有足夠數量維持繁殖與延續，即使找到少數個體，也可能只是殘存族群；若無法形成可繁殖族群，仍可能屬於功能性滅絕。
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