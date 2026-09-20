消失15年又現蹤 喬州科學家驚見珍稀棘蚌

喬治亞州自然資源部門的研究人員展示阿爾塔馬哈棘蚌。(喬治亞州自然資源部門網站)

科學家最近在喬治亞州 重新發現一種一度被認為可能已滅絕的珍稀淡水蚌。僅棲息於喬州 的阿爾塔馬哈棘蚌(Altamaha spinymussel)，過去15年來幾乎銷聲匿跡，直到今年夏季調查時才再次現蹤。

阿爾塔馬哈棘蚌主要棲息於阿爾塔馬哈河及部分支流，外殼長有明顯尖刺。喬州自然資源部(DNR)大西洋沿岸水生生物保護生物學家舒姆博(Zach Schumber)形容，它可能是北美最容易辨認的淡水蚌之一。

這種淡水蚌過去相當常見。20世紀中期，一次就可能發現數十隻。DNR水生生物多樣性計畫負責人羅威(Matthew Rowe)表示，當年民眾沿河行走甚至常不慎踩到牠們。

然而，本世紀以來數量急遽減少。自2011年起，DNR進行數十次調查都沒有發現蹤跡，直到今年舒姆博與團隊調查時，意外找到一隻。

喬州河流與溪流約有130種淡水蚌，但許多正面臨污染、泥沙淤積及水壩阻隔棲地等威脅。羅威表示，水生無脊椎動物保育人力及經費有限，有些物種數十年未被發現，科學家甚至無法確定究竟仍然存在或已經滅絕。

阿爾塔馬哈棘蚌衰退原因尤其令人困惑。阿爾塔馬哈河數百哩河段沒有水壩，其他淡水蚌仍生存良好。羅威稱這種情況為「神秘衰退」(enigmatic decline)，也就是科學家無法完全解釋，為何同一環境中有些物種瀕臨滅絕，另一些卻安然無恙。

羅威坦言，他原本幾乎認定阿爾塔馬哈棘蚌已經滅絕，甚至以為錯過拯救牠們的機會。

DNR接下來將持續搜尋更多個體。不過，發現一隻並不代表族群正在恢復；即使找到少數個體，數量若不足以繁殖，仍可能已「功能性滅絕」。舒姆博說：「希望我不是運氣好，剛好找到了最後一隻。」

阿爾塔馬哈刺蚌在放生前被測量。(喬治亞州自然資源部門網站)