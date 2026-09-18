我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

川普政府郵寄選票新規遭擋 喬州選務危機解除

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬州11月初大選的郵寄選票危機解除，圖為喬州選民將郵寄選票放入收集箱內。(美聯社...
喬州11月初大選的郵寄選票危機解除，圖為喬州選民將郵寄選票放入收集箱內。(美聯社)

喬治亞州州務卿拉芬斯柏格(Brad Raffensperger)日前才與全美跨黨派選務官員聯手，警告川普政府臨時推出郵寄選票新規，恐讓11月期中選舉陷入混亂；如今這項擔憂至少在今年選舉可以暫時解除。因為美國最高法院日前拒絕川普政府的緊急請求，擋下新規在11月大選前生效，各州可繼續按照原有方式寄送及處理郵寄選票。

拉芬斯柏格與來自10州的38名現任及前任州、地方選務官員，日前向最高法院提交法庭文件，強調距離大選時間太短，根本來不及重新設計選票信封、加入專屬條碼、建立選民名單及訓練工作人員。喬州部分選票早已印製完成，並已準備寄送軍人及海外選民選票。

川普政府的新規要求各州採用符合美國郵政總局(USPS)規定的選票信封，並將郵寄投票選民資料上傳聯邦網路平台；未符合要求的選票，郵局可能拒絕投遞。政府主張，新制可確認郵寄選票來自合格選民，有助提升選舉安全及郵件處理效率，並認為相關措施屬於郵政總局管理郵件的權限。

不過，民主黨執政州、投票權團體及部分選務官員反對，認為新規不僅可能違憲，在大選前臨時改變郵寄程序，更可能造成選票延誤或無法送達，影響仰賴郵寄投票的選民。

最高法院14日駁回政府要求暫停下級法院禁制令的申請，並指出政府挑戰禁制令「不太可能勝訴」。大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)表示，即使郵政總局可能有權制定相關規則，今年實施仍可能違反行政程序法，因州及地方選務官員已沒有足夠時間合理執行。

阿利托(Samuel Alito)與湯瑪斯(Clarence Thomas)兩位大法官持反對意見。

最高法院這項決定意味，今年11月期中選舉不必臨時改變郵寄投票程序。不過，法院此次處理的是緊急申請，並未對新規最終是否合法作出完整裁決，相關法律戰仍可能繼續。

精華 FAQ

  • 最高法院駁回政府的緊急申請，維持下級法院禁制令，阻止新規在11月大選前生效，讓各州可依原有流程寄送與處理郵寄選票。

  • 喬州州務卿與多州選務官員指出，距離大選時間太短，無法重做信封、加入條碼、建立選民名單並訓練人員，恐導致選務混亂。

  • 不是。這次只是處理緊急暫停申請，法院表示政府挑戰禁制令不太可能勝訴，但並未就新規是否合憲或最終合法性做完整裁決。

川普 喬州 喬治亞州

上一則

鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳

下一則

波士頓首購族 年齡中位數攀升至40歲

延伸閱讀

川普政府再上訴最高院 促期中選前限縮郵寄選票

川普政府再上訴最高院 促期中選前限縮郵寄選票
川普升級郵寄投票限制 加州官員籲選民：選票別再寄了

川普升級郵寄投票限制 加州官員籲選民：選票別再寄了
川普打壓郵寄選票令選民困惑 官員一面安撫 一面鼓勵改變投票方式

川普打壓郵寄選票令選民困惑 官員一面安撫 一面鼓勵改變投票方式
「像是實驗」川普政府郵寄選票新規被擋 上訴到最高法院

「像是實驗」川普政府郵寄選票新規被擋 上訴到最高法院

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
青少年時期就夢想投身執法工作的摩爾，得知即將遭到移民和海關執法局(ICE)辭退之後開槍自殺。示意圖（路透）

38歲新進幹員得知即將被ICE辭退而舉槍自殺

2026-09-15 10:01

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀