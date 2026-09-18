川普政府郵寄選票新規遭擋 喬州選務危機解除

喬州11月初大選的郵寄選票危機解除，圖為喬州選民將郵寄選票放入收集箱內。(美聯社)

喬治亞州 州務卿拉芬斯柏格(Brad Raffensperger)日前才與全美跨黨派選務官員聯手，警告川普 政府臨時推出郵寄選票新規，恐讓11月期中選舉陷入混亂；如今這項擔憂至少在今年選舉可以暫時解除。因為美國最高法院日前拒絕川普政府的緊急請求，擋下新規在11月大選前生效，各州可繼續按照原有方式寄送及處理郵寄選票。

拉芬斯柏格與來自10州的38名現任及前任州、地方選務官員，日前向最高法院提交法庭文件，強調距離大選時間太短，根本來不及重新設計選票信封、加入專屬條碼、建立選民名單及訓練工作人員。喬州 部分選票早已印製完成，並已準備寄送軍人及海外選民選票。

川普政府的新規要求各州採用符合美國郵政總局(USPS)規定的選票信封，並將郵寄投票選民資料上傳聯邦網路平台；未符合要求的選票，郵局可能拒絕投遞。政府主張，新制可確認郵寄選票來自合格選民，有助提升選舉安全及郵件處理效率，並認為相關措施屬於郵政總局管理郵件的權限。

不過，民主黨執政州、投票權團體及部分選務官員反對，認為新規不僅可能違憲，在大選前臨時改變郵寄程序，更可能造成選票延誤或無法送達，影響仰賴郵寄投票的選民。

最高法院14日駁回政府要求暫停下級法院禁制令的申請，並指出政府挑戰禁制令「不太可能勝訴」。大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)表示，即使郵政總局可能有權制定相關規則，今年實施仍可能違反行政程序法，因州及地方選務官員已沒有足夠時間合理執行。

阿利托(Samuel Alito)與湯瑪斯(Clarence Thomas)兩位大法官持反對意見。

最高法院這項決定意味，今年11月期中選舉不必臨時改變郵寄投票程序。不過，法院此次處理的是緊急申請，並未對新規最終是否合法作出完整裁決，相關法律戰仍可能繼續。