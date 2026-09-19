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房屋保險科普

作者專業保險經紀人Belinda Shu
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作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

房屋保險為您的私人住宅及個人財物提供財務保障，以抵禦意外災害、盜竊及事故所帶來的損失。雖然各州政府通常並未強制要求購買房屋保險，但抵押貸款機構多半會要求投保，以保障其在房產上的財務利益。

一份標準住宅保險保單包含多項核心保障，也可依據房產的實際需求，透過附加條款進行個人化調整。

房屋保險主要保障範圍：

1)房屋主體(Dwelling，保障A)

承保房屋結構，包括屋頂、牆壁、地板及嵌入式家電等，保障火災、風暴、雷擊等承保風險造成的損失。

2)其他附屬建築(Other Structures，保障B)

為房產範圍內的獨立附屬建築提供保障，例如獨立車庫、圍欄、游泳池等。

3)個人財物(Personal Property，保障C)

保障日常使用的家具、衣物、電子產品等個人物品，因盜竊或損毀所造成的損失。請注意，特殊貴重物品，例如珠寶、鋼琴或專業相機等，通常不在標準承保範圍內，除非已辦理附加承保。

4)使用損失(Loss of Use，保障D)

若因承保風險導致房屋暫時無法居住，此項保障可支付因此產生的額外生活開支，例如旅館住宿、臨時租房及物品倉儲費等。

5)個人責任(Personal Liability，保障E)

若訪客在您的房產範圍內受傷，或您不慎造成他人財產損失或人身傷害，此項保障可提供法律辯護與財務保護。

標準房屋保險通常不涵蓋的風險：

1)洪水(Flood)

標準保單通常不承保因水位上升、地表逕流或泥石流造成的損失。洪水保險必須另行購買，且通常由美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)提供支持。

2)地震(Earthquake)

因地殼運動造成的損失，需購買專門地震保險或附加條款，才能獲得保障。

3)日常維護(Maintenance)

房屋自然耗損、蟲害、黴菌滋生及因疏忽造成的損失，通常屬於屋主責任，不在保險承保範圍內。

請注意：以上資訊不應解讀為稅務、法律或財務建議。本文由第三方Belinda Shu(Belinda Shu Agency Inc.)提供。如需汽車、房屋、商業或人壽保險，請聯繫AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處：Belinda Shu保險代理處，電話770-280-4350。Belinda Shu擁有13年以上豐富經驗，服務一流，能協助您選擇最合適的保單。

精華 FAQ

  • 房屋保險可為住宅結構與個人財物提供財務保障，常見承保包括火災、風暴、盜竊與事故造成的損失，並可依需求加購附加條款調整保障範圍。

  • 標準保單一般涵蓋房屋主體、其他附屬建築、個人財物、使用損失與個人責任5大項，分別對應房屋結構、附屬設施、生活物品、臨時居住費與法律責任。

  • 標準房屋保險通常不保洪水、地震與日常維護損失，例如自然耗損、蟲害、黴菌或疏忽造成的問題，多半需要另購專門保險或由屋主自行負擔。

保險

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