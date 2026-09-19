Atlanta豐田BZ純電休旅車 0%利率優惠登場

2026 Toyota BZ是Toyota新一代純電動SUV。(Atlanta Toyota提供)

想換一輛不用加油、安靜舒適，又兼具SUV實用空間的新車，現在正是好時機。Atlanta Toyota豐田 車行推出2026 Toyota bZ純電SUV優惠，符合資格的消費者可選擇0% APR、最長72個月汽車貸款優惠，或5,000美元Dealer Cash；另有5,000美元PAL Loyalty優惠，惟須符合相關資格及條件。

Atlanta Toyota華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)表示，近年愈來愈多消費者考慮電動車 ，但最關心的不外乎續航力、充電方便性及性能。2026 Toyota bZ在這幾方面都有明顯提升，加上目前推出優惠，對原本就在考慮換購電動車的消費者而言，是值得把握的機會。

2026 Toyota bZ是Toyota新一代純電SUV，原來的「bZ4X」名稱也簡化為「bZ」。新款最大改進之一就是續航能力，部分車型一次充滿電，最高續航里程可達314哩，無論每天上下班或中長途駕駛，都更為實用。

動力方面，前輪驅動車型最高可達221匹馬力，AWD全輪驅動車型則搭載前後雙電動馬達，最高可達338匹馬力。電動馬達能迅速提供扭力，市區起步或高速公路加速，都有流暢直接的動力表現。

對首次購買電動車的消費者而言，充電往往是重要考量。2026 bZ採用北美充電標準NACS接口，可使用更廣泛的快速充電網絡，提高長途旅行尋找充電站的便利性。車內並配備14吋Toyota Audio Multimedia觸控螢幕，支援無線Apple CarPlay及Android Auto，兼顧科技與實用性。

鄒德斌指出，購買電動車不能只看售價，也應將貸款利率 、現金優惠、每天行駛里程及充電條件一起考慮。目前Atlanta Toyota的2026 bZ促銷方案中，0% APR最長72個月與5,000美元Dealer Cash為不同優惠選擇，消費者可依自身資格及付款方式比較。

鄒德斌擁有多年汽車銷售經驗，能說國語、粵語及英語，多年來服務亞特蘭大華人社區。他表示，無論消費者第一次購買電動車，或想了解BZ不同車型、續航里程、充電方式及最新優惠，都歡迎直接與他聯絡。

Atlanta Toyota車行位於亞特蘭大東北部華人聚居的Duluth市，靠近I-85公路的104或103出口。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096，附近有大中華超市。詳情可洽該車行的華裔銷售經紀鄒德斌手機：678-681-4247，或直接撥打Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。也可以透過網站www.atlantatoyota.com獲得更多詳細資訊。

Atlanta Toyota車行位於亞特蘭大東北部華人聚居的Duluth。(Atlanta Toyota提供)