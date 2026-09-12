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亞城人口成長放緩 增長轉向喬州農村

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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亞特蘭大區域委員會(Atlanta Regional Commission)的一項新研究顯示，去年由11個郡所組成的亞特蘭大都市區，其人口增長速度為十年來最低，但喬治亞州商會(Georgia Chamber)主席兼首席執行長克拉克(Chris Clark)表示，該地區和該州繼續吸引著人才和新的商業投資。

該委員會的報告顯示，11個郡的人口去年增加了1%。儘管成長放緩，但預計到2050年，該都會區仍將新增近200萬人口。

克拉克指出，亞城都會區以外的地區，包括沙凡納(Savannah)、梅肯(Macon)和哥倫布(Columbus)，也出現了相較於10年前更快的漲幅。

根據喬州商會統計，過去五年，該州新增就業17.4萬個，同期全州新增投資超過800億元。沙凡納港的貿易量在過去五年也成長了7%。

克拉克表示，大部分經濟發展也惠及了該州的農村地區。「喬治亞全州經濟成長良好，這很大程度上是因為過去六年宣布的經濟發展計畫中，83%都位於農村社區。」

克拉克說，一些曾經人口流失的農村社區現在正在迎來成長。「我們許多曾經人口流失的農村社區現在都在成長。也許成長率只有2%，但對喬州西南部的小社區來說，這意義重大。」

儘管亞城都會區的成長速度較慢，但克拉克表示，他預計該地區的人口將繼續成長。克拉克也提到，他相信新的投資將繼續流入喬州。

精華 FAQ

  • 因為由11個郡組成的亞特蘭大都會區去年人口只增加1%，是十年來最低增速。雖然放緩，但研究仍預估到2050年將再增加近200萬人。

  • 除了亞城都會區外，沙凡納、梅肯和哥倫布等地的成長都比10年前更快。商會也指出，這些地區與農村社區共同分享了全州的經濟擴張。

  • 克拉克表示，過去6年宣布的經濟發展計畫中，有83%位於農村社區，帶動不少原本人口流失的小鎮轉為成長，即使增幅只有2%，對地方仍很重要。

亞特蘭大 喬州 喬治亞州

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